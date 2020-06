Если вы ведете обширную переписку на английском языке, или просто обмениваетесь письмами с зарубежными друзьями, вам необходимо уметь четко и лаконично формулировать свои мысли на иностранном языке. Знание грамматики позволяет вам писать грамотно; а над лаконичностью текста и четкостью изложения придется поработать дополнительно. Но для начала мы предлагаем вам научиться избегать ряда слов в ваших письменных сообщениях.

THAT

Читая произвольно взятый текст, вы непременно обратите внимание на избыточное употребление «that» в функции указательного и относительного местоимения. Например,

This cheese is better than that. He remembers all the cities that he has visited.

Во втором предложении относительное местоимение «that» можно опустить – He remembers all the cities he has visited. (Он помнит все города, которые посетил.)

Прочитайте вслух какое-нибудь из писем, обращая внимание на все случаи употребления «that», проанализируйте, какие из местоимений являются излишними. Удалите их из текста. Не забудьте, что местоимение «that» не употребляется, если речь идет о людях. Например,

I have a few friends that work at the factory. (У меня есть несколько друзей, работающих на фабрике.)

Замените его на местоимение «who».

WENT

Кажется, что без этого глагола нельзя обойтись – He went to the library. We went to California. I went to the conference.

В то же время есть целый ряд синонимичных глаголов, которые внесут в текст некоторое разнообразие. Например,

He walked to the library. We drove to California. I flew to the conference.

Составьте для себя список глаголов движения и держите его под рукой:

Amble – идти неторопливым шагом, легкой походкой

Backpack – совершать пеший поход

Bounce – ринуться вон (bounce out of …)

Climb - взбираться

Crawl – двигаться очень медленно

Creep – красться, подкрадываться

Dash – рвануться, устремиться

Fly - лететь

Hasten – спешить, торопиться, подгонять

Hike – ходить, путешествовать пешком

Hurry- спешить торопиться

Limp – двигаться медленно, идти с трудом, ковылять

March – шагать, двигаться строем

Mince – двигаться жеманно

Race – мчаться, нестись, стремительно передвигаться

Ramble – бродить без определенной цели

Roam – бродить, блуждать, странствовать

Run - бежать

Rush – кидаться, устремляться, мчаться

Scramble- протискиваться, пробираться

Sneak- подкрадываться, прошмыгнуть

Speed – мчаться, спешить, пролетать

Stagger – идти шатаясь, покачиваясь

Stroll – прогуливаться, гулять, бродить

Tiptoe – идти на цыпочках

Travel – путешествовать, ездить передвигаться

Trot – бежать, спешить, семенить

Waddle – идти в раскачку

Walk – идти пешком, ходить

Wander – бродить, блуждать, скитаться

Zigzag – двигаться зигзагообразно.

HONESTLY

Употребляя слов «honestly» (честно, искренне, не кривя душой) в тексте, мы хотим придать ему большую выразительность и убедительность. Достигаем ли мы своей цели? С одной стороны, да. Но с другой стороны, получается, что все, что мы писали или говорили до этого, не является полной правдой. Поэтому по возможности следует избегать употребления «honestly».

ABSOLUTELY

Не следует писать это слово в каждом предложении:

It’s absolutely necessary for us to set off early. (Нам совершенно необходимо отправиться рано.)

You are absolutely right. (Вы совершенно правы.)

Так, в первом предложении, речь идет о необходимости отправиться рано. И безусловность этой необходимости уже подразумевается семантикой слова «necessary». Поэтому «absolutely» является избыточным элементом высказывания.

VERY

Если вы правильно подбираете прилагательные, то использовать «very» для усиления его значения его совсем необязательно. Например, вместо

He is very happy.

можно сказать

He is elated (exhilarated). (Он окрылен / веселый и бодрый.)

Наоборот, если хотите написать «very sad», можно воспользоваться следующими прилагательными – glum, low-spirited, gloomy, blue и др.

Например,

He became gloomy and depressed. (Он стал удрученным и понурым.)

He is feeling blue. (Он чувствует себя унылым и подавленным.)

То есть необходимо подбирать эмоционально окрашенные синонимы, что сделает ваш текст более интересным для прочтения.

REALLY

«Really» используется для определения различных частей речи – прилагательных, наречий, глаголов. Старайтесь избегать употребление «really», подбирая более эмоционально окрашенную лексику. Например, вместо

That is really bad.

вы можете написать

That is terrible.

AMAZING

Некоторые авторы отдают предпочтение прилагательному «amazing» (удивительный, невероятный), при этом несправедливо игнорируют следующие синонимы – remarkable (удивительный, замечательный), astonishing (изумительный, поразительный), miraculous (чудный, дивный), astonishing (поразительный, ошеломительный), incredible (невероятный, неслыханный, невообразимый), wonderful (замечательный).

ALWAYS

«Always» всегда придает высказыванию излишнюю категоричность. Но на самом деле, если мы говорим «всегда», то игнорируем возможные исключения, тем самым, берем на себя излишнюю ответственность. Единственная ситуация, в которой уместно употреблять «always» - это приказы и распоряжения, наставления и рекомендации:

You can always rely on us. (Вы всегда можете на нас положиться.)

Don’t always say that to be good. (Не нужно всегда это говорить, чтобы произвести хорошее впечатление.)

LITERALLY

«Literally» - то есть «буквально». Это означает, что что-то происходит именно так, как об этом сообщается. На самом деле, многие авторы используют это наречие в другом значении – «образно говоря», «в переносном смысле». Например,

Tiramisu, is literally translated as ‘pull-me-up’. («Тирамису» буквально переводится как «вытяни меня».)

Но ведь слово «tiramisu» действительно так переводится, о метафоричном значении речь не идет. Следует ли вводить читателя в заблуждение? Вряд ли. Поэтому от «literally» в ряде случаев следует отказаться.

MAYBE

«Maybe» наводит читателя на мысль, что вы не совсем уверены в том, что излагаете в своем письме. Элемент сомнения возникает сам собой. Вывод, к которому приходит читатель – вы недостаточно информированы о том, что вы пишите. Например,

Maybe he won’t go back. (Возможно, он не вернется.)

Итак, мы познакомили вас с несколькими английскими словами, употреблять которые следует реже, заменяя их синонимами. Иногда от них следует отказаться вообще, если вы хотите, чтобы текст вашего письма не содержал элементов двусмысленности, а был предельно точным и конкретным.