Бэк офису нужно придерживаться установленных дедлайнов, чтобы получить положительный фидбек от клиентов перед вами пусть и весьма утрированный, но довольно яркий пример активного употребления англоязычных слов.

Драфт, вендинг, бокс-офис, девелопер, хеджирование - многое можно услышать и в разговорной, и в деловой речи, прочитать в статье или найти в интернете.

Часть заимствований вы наверняка знаете, но всегда найдется парочка абсолютно незнакомых.

Если с разговорными фразами разобраться проще, то бизнес-термины нередко вызывают массу вопросов.

Предлагаю больше не ломать голову и поближе познакомиться со словами, которые активно используются в деловой сфере.

1. Фронт-офис от английского front (фасадный, лицевой, передний) office (офис).

Перевод: дирекция.

В целом, так называют группу подразделений или процессов в компании, отвечающих за непосредственную работу с заказчиками.

В функции фронт-офиса входит коммуникация с клиентами, а также заключение сделок, привлечение новых партнеров, которые влияют на дальнейшее развитие фирмы.

2. Бэк-офис от английского back (назад, обратно) office (офис).

Перевод: вспомогательный офис, операционный отдел.

В широком смысле, это отделы компании, которые осуществляют административные функции в бизнесе, а также документарное и электронное оформление и сопровождение рыночных сделок.

3. Бокс-офис от английского box (коробка) office (офис).

Перевод: касса, билетная касса, кассовый сбор, кассовых успех.

Часто можно прочитать, что у того или иного фильма есть хороший шанс стать лидером бокс-офиса.

Другими словами, у фильма есть все шансы собрать хорошую кассу, сделать выручку.

То есть термин бокс-офис означает именно сумму выручки от продажи билетов.

Чаще всего это выражение применяется в театральной и киноиндустрии.

4. Вендинг от английского существительного vending торговля, образованного от глагола to vend торговать (через автоматы).

Перевод: торговля через автоматы.

Вы когда-нибудь покупали воду в автомате?

Или, может быть, оплачивали мобильник через терминал?

Вендинг это продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем или, проще говоря, торговых автоматов.

Это могут быть автоматы с продуктами питания, предметами личной гигиены, хозяйственными товарами, а также терминалы для различных платежей.

5. Дедлайн от английского deadline.

Перевод: крайний срок, окончательный срок, конечный срок.

Это слово можно услышать, если нужно выполнить что-то в срок: сдать проект, сделать презентацию, написать отчет т.д.

Дедлайн это крайний срок (дата, время), к которому нужно что-то сделать.

Знайте, если говорят «у нас горят дедлайны», значит нужно поторопиться.

6. Бизнес-коучинг от английского business (бизнес, предпринимательство) coaching (тренировка, обучение, инструктирование, наставничество, занятия с репетитором).

Актуальные на сегодняшней день коуч-сессии, это метод консалтинга и тренинга, в процессе которого тренер (коуч) обучает тому, как достигнуть профессиональных целей.

Суть в том, чтобы разложить всё по полочкам и акцентировать внимание на чётких задачах: как продвинуться по карьерной лестнице, управлять эффективностью работы, развивать стратегическое мышление.

Так что, если коллеги приглашают вас посетить такое мероприятие, возможно стоит сходить?

7. Хеджирование от английского существительного hedging (страхование), образованного от глагола to hedge (страховать, застраховать, подстраховать).

Это финансово экономический термин, который обозначает страхование рисков на финансовых рынках.

Проще говоря, это договорённость купить или продать что-либо (например: товар, услугу) по определённой, фиксированной цене в будущем, с целью снижения риска непредвиденного колебания рыночной цены на предмет сделки.

Если не углубляться в детали, то хеджирование, это страхование.

Термин довольно часто используется именно в экономической сфере, но иногда может встретиться, к примеру, в новостной ленте, поэтому его стоит запомнить.

8. Фидбек от английского feedback (обратная связь, комментарий, отзыв).

Слово состоит из двух частей: feed кормить, back обратно.

В глобальном смысле фидбек, это ответ, реакция, обратная связь.

Как экономический термин, фидбек обозначает связь производителя с потребителем, получение определённой информации от потребителя в виде откликов, отзывов и т. п.

9. Девелопер от английского существительного developer (разработчик, создатель, застройщик), образованного от глагола to develop (разрабатывать, развивать, совершенствовать).

Девелопер это специалист, предприниматель (физическое лицо), либо юридическое лицо, занимающееся строительством недвижимости и организацией всех сопутствующих этому процессов. Проще, застройщик.

Девелопмент (краткий вариант) или девелопмент недвижимости (полный вариант) это предпринимательская деятельность, связанная с созданием недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, что впоследствии приводит к повышению его стоимости.

10. Драфт от английского существительного draft (черновик, набросок, проект).

Это слово можно употребить, если вы говорите о каком-то начальном варианте документа, договора, претензии, который открыт для корректировки.

К примеру: «Я подготовил драфт договора аренды. Давайте обсудим нюансы».

Также, драфт это письменное распоряжение или приказ о выплате денежной суммы третьему лицу.

11. Big deal большая сделка или какое-то важное событие.

Это словосочетание используют в английском варианте, без перевода и обозначает оно важную сделку в бизнесе или какое-то значимое событие.

Как вы видите спектр заимствованных из английского бизнес-терминов довольно широк и, конечно, не ограничивается вышеперечисленными.

Но, как говорится, тише едешь, дальше будешь.

Поэтому начинать нужно с малого, постепенно набирая обороты!

Good luck!