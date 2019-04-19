По звучанию прилагательного или существительного нам сложно сразу определить на слух, какая именно гласная стоит перед сочетанием [nt], пишется ли там – ent или – ant.

What a pleasant surprise! – Какой приятный сюрприз! (прилагательное pleasant образовано от глагола please и суффикса –ant).

I dream about the distant lands. – Я мечтаю о дальних странах. (прилагательное distant образовано от существительного distance и суффикса –ant).

Вот несколько подсказок, правил и исключений, которые могут нам в этом помочь.

(1) Слова, оканчивающиеся на – ent и – ant часто имеют родственные слова-существительные, оканчивающиеся на – ence или – ance / - ancy.

Например:

confident (уверенный) – confidence (уверенность)

assistant (вспомогательный) – assistance (помощь)

(2) За звуками [s], [ʃ], [ʤ] и [kw] почти всегда следует – ent.

Например,

innocent (невинный), detergent (моющее средство, очищающий), patient (пациент, терпеливый), delinquent (виновный, провинившийся)

Примечание: после [ʤ] следует – ant только в sergeant (сержант, старшина) и pageant (пышное зрелище, карнавальное шествие, парад).

(3) За звуками [t], [k], [g] и [f] почти всегда следует – ant.

Например,

assistant (помощник, вспомогательный), arrogant (высокомерный, надменный, самонадеянный), piquant (пикантный, острый (о блюде), соблазнительный, интересный), infant (младенец, дитя, ребёнок, детский)

Исключения:

competent – компетентный, грамотный, квалифицированный

impotent – бессильный, слабый

consistent – последовательный, непротиворечивый, стойкий, стабильный

latent – скрытый, латентный

insistent - настойчивый

existent – существующий, имеющийся

persistent – настойчивый, стойкий, упорный

Вот ещё несколько примеров:

adolescent - подросток

elephant - слон

urgent – срочный

eloquent – красноречивый, убедительный

hesitant – сомневающийся, колеблющийся, нерешительный

pungent – жгучий, острый (о вкусе, запахе), пикантный, язвительный, дразнящий

decent – приличный, благопристойный, порядочный

resistant – сопротивляющийся, стойкий, прочный

elegant – элегантный, изящный

triumphant – победоносный, торжествующий, ликующий

sufficient – достаточный, адекватный

acquaintant – знакомый (человек), знакомая (женщина)

efficient - эффективный

frequent - частый

reluctant – делающий с неохотой, неохотный (о согласии и т.п.)

regent [ˈriːʤənt] – регент, правитель