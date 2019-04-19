По звучанию прилагательного или существительного нам сложно сразу определить на слух, какая именно гласная стоит перед сочетанием [nt], пишется ли там – ent или – ant.
What a pleasant surprise! – Какой приятный сюрприз! (прилагательное pleasant образовано от глагола please и суффикса –ant).
I dream about the distant lands. – Я мечтаю о дальних странах. (прилагательное distant образовано от существительного distance и суффикса –ant).
Вот несколько подсказок, правил и исключений, которые могут нам в этом помочь.
(1) Слова, оканчивающиеся на – ent и – ant часто имеют родственные слова-существительные, оканчивающиеся на – ence или – ance / - ancy.
Например:
confident (уверенный) – confidence (уверенность)
assistant (вспомогательный) – assistance (помощь)
(2) За звуками [s], [ʃ], [ʤ] и [kw] почти всегда следует – ent.
Например,
innocent (невинный), detergent (моющее средство, очищающий), patient (пациент, терпеливый), delinquent (виновный, провинившийся)
Примечание: после [ʤ] следует – ant только в sergeant (сержант, старшина) и pageant (пышное зрелище, карнавальное шествие, парад).
(3) За звуками [t], [k], [g] и [f] почти всегда следует – ant.
Например,
assistant (помощник, вспомогательный), arrogant (высокомерный, надменный, самонадеянный), piquant (пикантный, острый (о блюде), соблазнительный, интересный), infant (младенец, дитя, ребёнок, детский)
Исключения:
competent – компетентный, грамотный, квалифицированный
impotent – бессильный, слабый
consistent – последовательный, непротиворечивый, стойкий, стабильный
latent – скрытый, латентный
insistent - настойчивый
existent – существующий, имеющийся
persistent – настойчивый, стойкий, упорный
Вот ещё несколько примеров:
adolescent - подросток
elephant - слон
urgent – срочный
eloquent – красноречивый, убедительный
hesitant – сомневающийся, колеблющийся, нерешительный
pungent – жгучий, острый (о вкусе, запахе), пикантный, язвительный, дразнящий
decent – приличный, благопристойный, порядочный
resistant – сопротивляющийся, стойкий, прочный
elegant – элегантный, изящный
triumphant – победоносный, торжествующий, ликующий
sufficient – достаточный, адекватный
acquaintant – знакомый (человек), знакомая (женщина)
efficient - эффективный
frequent - частый
reluctant – делающий с неохотой, неохотный (о согласии и т.п.)
regent [ˈriːʤənt] – регент, правитель
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