Забудьте всё, чему вас учили на уроках английского в школе/университете/курсах (нужное подчеркнуть), сейчас будет инсайд от лингвиста.



Уже заинтригованы?



В общем, если коротко, то у каждого языка есть свойство меняться с течением времени. Ну там, появляются новые слова (да здравствуют новые технологии, глобализация и словотворчество), сокращаются старые, заимствуются из других языков и т.д.



Это я к чему? Да к тому, что язык не книга, не стихотворение, его от корки до корки не выучишь, и как бы вы хорошо уже не знали английский, всё равно нет-нет да промелькнет что-то новенькое в разговоре с носителем, при просмотре очередного сериала в оригинале с субтитрами (или без) или просто профиль любимого актера в Instagram откроете, так что все бессмысленно, жизнь - тлен.

Бросайте своего Мерфи с Голицынским, айда “эс как доллар” писать.



Ладно, шучу. На самом деле посыл в другом. Во-первых, лично мне как переводчику и лингвисту по образованию кажется прекрасным тот факт, что языки не статичны, а развиваются. Вспомните: движение - это жизнь. Как только вы остановились, прекратили развитие, неизбежно начинается регресс. Да и если ничего нового не происходит, это же просто скучно!



Но как же успеть за всеми этими новомодными словечками? Вроде еще недавно все были “на хайпе” (от англ. hype - «навязчивая реклама; шумиха, ажиотаж»), а сейчас все шлют друг другу good vibes only. Ну, типа хорошие флюиды, настроение и всё такое. Ответ на этот вопрос - соцсети. Да-да, good old Instagram, Snapchat, YouTube will do, ну в смысле подойдут для этого дела.



Не хочу быть голословной, поэтому представлю вам парочку примеров того, как соцсети и в частности Instagram помогут вам быть в тренде.

Сразу хочу предупредить, что мы сейчас не язык британских монархов собираемся обсуждать, а обычный, земной, разговорный английский.



Вспомните наши родные “спс”, “чсв” и “пож”, написанные в спешке (или не в спешке, просто пытаюсь найти нам всем оправдание). Сейчас я познакомлю вас примерно с тем же, но в английском.



Развенчаем парочку укоренившихся со школы стереотипов на примере Instagram аккаунта Милли Бобби Браун (@milliebobbybrown). Для тех, кто live under a rock, то есть в бронепоезде, это звезда сериала “Очень странные дела (Stranger Things), и ей всего 13.



Только гляньте. А так и не скажешь.

Так вот. Со школьной скамьи нам твердили, что английское местоимение “I” всегда пишется с большой буквы, несмотря на свое место в предложении, а само предложение всегда начинается с большой буквы.

Ну, а то, что имена должны писаться с большой буквы так вообще сомнению не поддавалось. А кому в голову придет написать ‘and’ как ‘n’ или даже просто ‘&’? Это же просто ребусы какие-то…



Но давайте посмотрим на следующие посты:

Ну как? Разгадали ребусы? Если вдруг нет, то вот держите краткие разговорник по постам Милли:

- happy bday = happy birthday (с Днём рождения)

- ur = ‘you are’ (ты есть.являешься таким-то) или ‘your’ (твой/твоя/твоё)

- w u = with you (с тобой)

- bubba = bro (брат, братан, братишка, братка)

- pls = please (пожалуйста)

- 2 u = to you (к тебе)

- n or & = and (союз “и”)



Так что смело можете сказать: “Шах и мат, Мариванна. Как хочу, так и пишу”. Правда, только в соцсетях. Вряд ли ваш шеф или партнер по бизнесу обрадуется, если вы начнете деловую переписку с: “hey, wassup, dude. im chillin here with ma girls”. Если только вы не Тимати, а ваш партнер по бизнесу не Snoop Dogg.



А вот вам подборка из Джастина Бибера:

Если вы устали от всяких там “love”, “darling”, “honey” и прочих банальных touchy-feely (сюсипушных) словечек, возьмите на заметку слово hunny buns. Так вы можете назвать свою вторую половинку, если хотите показать, насколько она special для вас, а ещё эту фразу можно использовать по отношению к своему лучшему другу/подруге (хотя это скорее для девочек).



А ещё вы заметили, как Джастин написал слово pumpkin? Punkin! Представляете?



Это сейчас так модно говорить, мол, я слишком крут, чтобы произносить все эти согласные.

Кстати, этим словом также можно обозвать свою вторую половинку.



А если ваша половинка немного не в себе, да ещё и женского пола, тогда она - cray cray gurl, ну то есть crazy girl. Хотя вы и так, наверное, поняли. Ребусы ведь совсем не сложные, согласитесь.



Ну ладно, хватит эти сюси-пуси разводить.

Знаете, как будет татуировка по-английски?



Только не надо этих ваших ‘tattoo’. Это давно уже просто ‘tat’, ну или ‘tats’, если их больше одной.

В общем, говорите короче, экономьте время. Как Джастин Бибер.

Если вам ваша Мариванна все 11 классов твердила, что в английском не может быть предложения без подлежащего, то помогите ей завести аккаунт в Instagram и скиньте этот пост.



Опять же to save time, особенно на просторах соцсетей, люди часто пропускают подлежащее, потому что ну и так понятно, о ком или о чем речь. Из контекста.



Вот и Джастин пишет: “Great ending to a great day” вместо “It’s a great ending…”, а ещё: “So proud of you my brother” вместо “I am so proud of you...” и т.д. Кстати, обратили внимание на отсутствие запятой при обращении “my brother”?

В английском в принципе с пунктуацией дела обстоят попроще, чем в русском, ну а в соцсетях без них так вообще можно обойтись.



Что такое ‘btw’, вы, наверное, уже догадались. Это старое доброе ‘by the way’ (кстати).

Peep - это как look, только много круче. А вот что такое mj glove?



Присмотритесь к руке, peep the man’s hand on the piano. Кто носил такие перчатки?

Ну, конечно, Michael Jackson - MJ, ну или mj, если вам лень переключать раскладку.

Ну и last, but not least - Дуэ-э-эйн. Ска-а-а-ла. Джонсон!

Написала так, потому что он сам частенько разделяет слова, чтобы подчеркнуть, как, например его “ON.SITE” в посте.



Что касается самого поста, то он посвящен недавной прожарке (roast and toast) его фото Джеймсом Андре Джефферсоном, популярным блогером как в Instagram, так и на YouTube.

Из самого поста и фото становится понятно, что он “разогрел” Джонсона за его необыкновенно большие ноги. Кому интересно, check the video.



Но сам пост лично нам, изучающим английский, интересен еще и тем, что мы узнаем парочку новых слов, таких как:

brotha - опять же слово отражает свое произношение.Сейчас его можно использовать в качестве альтернативы “brother” по отношению к своим друзьям или кровным братьям, но изначально его использовали лишь афроамериканцы при обращении друг к другу, причем совсем не обязательно, чтобы они при этом были настоящими братьями.

- опять же слово отражает свое произношение.Сейчас его можно использовать в качестве альтернативы по отношению к своим друзьям или кровным братьям, но изначально его использовали лишь афроамериканцы при обращении друг к другу, причем совсем не обязательно, чтобы они при этом были настоящими братьями. whuppin’ your candy ass = kicking your candy ass - значение очевидно, поэтому углубляться не будем, а вот написание и произношение слова “whuppin’” весьма интересно, ведь совсем недавно оно было “whipping”. Вообще, слова на -ing теперь модно писать совсем без -g или с апострофом на конце. Вот такие дела. Глазом моргнуть не успеешь, как кто-то whuppin’ your candy ass in English.

Ну вот, смотрите, всего один пост и пару минут поиска незнакомых слов, а вы уже в тренде. Как говорится, make ur новостная лента great again.

Всем good vibes only, ma bubbas! Chill out!