Практически любой язык необычайно богат различными функциональными элементами и интересными явлениями. Даже в не сильно перегруженном культурой речи повседневном разговоре мы можем использовать десятки лингво-стилистических приемов, о существовании которых даже и не подозреваем.

В этой статье мы вам расскажем о таком чрезвычайно распространенном языковом явлении, как эпонимы. Подобно многим терминам в различных областях науки, данный термин имеет благородное греческое происхождение, лаконичное и четкое.

Название эпоним происходит от Eponymos- дающий имя. Эпоним – имя человека, которое наследует явление, понятие и т.д., к открытию или созданию которого он имеет непосредственное отношение (Закон Бойля-Мариотта).

Более распространенным типом являются эпонимы, носящие имя человека, которое уже используется, как имя нарицательное (пишутся с маленькой буквы). Эпонимы данного типа можно легко обнаружить в любой научной сфере, например, в физике (ньютон, кюри и т.п.). Многие устройства, приспособления… носят имена своих создателей, но мы часто об этом забываем или попросту не знаем (кольт, дрезина, ватман, макинтош…).

С точки зрения лингвистики особенно интересны те эпонимы, которые стали таковыми случайно. Причем большинство из них пришли в язык не из науки, а, например, всемирной истории и литературы: Иуда (история) – подлый предатель, Ловелас, Дон Жуан (литература) – коварный обольститель женских сердец. Эти эпонимы унаследовали сущность своих «родителей».

Но есть и совсем необычные случаи, когда эпоним неожиданно возникает, перенимая совершенно не основные черты своего «родителя»: Наполеон – торт в виде треуголки французского императора.

Британские острова также обогатили мировую культуру несколькими интереснейшими «случайными» эпонимами, которые мы сейчас и рассмотрим.

Сэндвич. Кто не слышал или не вкушал данное блюдо, которое сейчас мы относим к так называемому Фаст Фуду? Сколько лет, вы думаете, это блюдо питает нас? Невероятно, но это средство быстрого и удобного перекуса появилось в середине… 18 века!!! И появилось оно не в США, а в старой доброй Англии при непосредственном участии самого настоящего графа! Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвичский, 1й лорд Адмиралтейства обожал играть в карты до такой степени, что с трудом отрывался от игры, чтобы перекусить. По одной версии, во время одной из таких игр граф попросил слугу положить еду между двумя ломтиками хлеба и подать. По другой версии, слуга сам придумал класть еду между хлебами, дабы хозяин не отнимал свое время от любимых занятий. Как бы то ни было, друзьям и гостям графа очень скоро полюбилось так перекусывать и они вынесли данный рецепт за пределы графской усадьбы.

Бойкот. Полное или частичное прекращение (политических или деловых) отношений с лицом или организацией в знак протеста против чего-либо или же для достижения определенных целей является весьма действенной мерой.

Возможно, что данная мера впервые была предпринята давно, но вот официально подобный первый случай был зафиксирован в Англии в 1880 г.

Забавно, что Чарльз Бойкот не протестовал, а протестовали против него. Бойкот был управляющим, экономом у одного богатого лорда в Ирландии. Его ценовая политика в землепользовании не устроила Земельную Лигу Ирландии, которая и выразила против него свой протест. К Бойкоту были применены административные меры – Лига не выделила работников для уборки урожая с подшефного Бойкоту участка. Также с бедолагой напрочь перестали общаться все жители графства, а в магазинах продавцы отказывались его и его семью обслуживать. Урожай Бойкоту собрать удалось, но заплатил он за это денег в несколько раз больше, чем мог бы. Точно не известно, был ли Чарльз Бойкот виновен в сложившейся ситуации, или же он стал жертвой интриги, но имя свое он обессмертил однозначно.

Хулиган. Доподлинно происхождение данного термина не известно, однако в конце 19 века он начинает фигурировать в официальных отчетах Лондонской полиции. Если это – эпоним, то по одной из версий в Лондоне проживал некий Патрик Хулиген, который был членом ирландской банды громил. На основе данной версии возникла и другая. Этот громила мог иметь фамилию или прозвище Hooley, что на Ирландском сленге означает «разгульная алкогольная вечеринка». Этот Hooley мог вполне быть предводителем шайки или банды (gang) – Hooley gang.

Вот такие вот чудеса и превращения скрываются в обычном повседневном языке! Это лишний раз напоминает нам о том, что любой язык – настоящий кладезь ценной культурологической и исторической информации, в который действительно стоит почаще заглядывать.