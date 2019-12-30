Нам повезло: мы живем в 21-ом веке и можем пользоваться такими благами цивилизации, как интернет и скайп, в частности. Сегодня уже нет необходимости нестись через весь город по пробкам на занятия, выкраивать свободное время, которого и так всегда нет. Можно просто воспользоваться возможностью заниматься с репетитором по английскому языку по скайпу.

И абсолютно неважно, с нуля вы учите язык или продвинулись до уровня Intermediate – с вероятностью 100% вы найдете учителя, который подойдет вам по всем критериям.

Почему учить английский через скайп удобно?

в любое подходящее для вас время: вы не тратите драгоценные часы на дорогу в школу или языковой центр;

дешевле, чем стандартные курсы (в стоимость не заложены аренда офиса, оплата коммунальных услуг и прочего);

занятия тет-а-тет с преподавателем, что всегда дает преимущество в виде моментальной обратной связи;

возможность найти преподавателя-носителя английского языка, где бы вы ни находились;

удобство: занимайтесь хоть в пижаме с чашкой кофе, никто вас не выгонит с урока за неверно выбранный дресс код.

На что стоит обращать внимание при выборе репетитора для изучения английского по Скайпу:

опыт работы;

специализация: это важно, потому что цели у всех студентов разные (подготовка к международным экзаменам, к собеседованию и пр.);

образование/ученая степень/послужной список;

стоимость занятия;

перспективы, о которых говорит преподаватель, и сроки.

Наши лучшие репетиторы

Мы подготовили для вас самые ценные кадры: преподаватели с большим опытом и достойной квалификацией, русскоговорящие и носители языка, они поднимут ваш английский на необходимый уровень.

Никто лучше Юлии не подготовит вас к IELTS экзамену, потому что за ее плечами опыт учебы и жизни в Лондонском университете, 10-ти летний стаж работы англоговорящим тележурналистом и безупречный английский соответственно.

Алексей Николаевич - носитель английского, 20 лет жил в Канаде, работал англоязычным диктором на международном радио. Преподает живой и реальный английский для школьников и взрослых на платформах Skype, Zoom, Whereby, WhatsApp.

Клевис отлично говорит на русском, даже не смотря на то, что английский – его родной язык. Французский, кстати, тоже. Ваш потенциальный преподаватель еще и атташе при дипломатическом правительстве Камеруна и Канады.

Татьяна научит вас самому главному – умению говорить на английском. С ней вы не будете засыпать над скучными учебниками с не менее скучными правилами грамматики. Татьяна – автор собственных видеокурсов, у нее точно есть чем вас удивить: незаурядные учебные сайты и учебники, игры и увлекательные занятия – вот что вас ждет на скайп сессиях с Татьяной.

Дипломом МГИМО может похвастать не каждый. А вот Александр – может и гарантирует, что вы заговорите на английском уже после первого занятия. Он лучший в подготовке студентов к TOEFL и IELTS, потому что за его плечами 17 лет стажа разговорной практики и сертификат Гарвардского университета США.

К Елене можно обратиться за любой помощью, не важно, что для вас – цель: переезд в англоязычную страну, подготовка к экзаменам или к собеседованию в международную компанию. У Елены богатый опыт преподавательской деятельности и зарубежная стажировка в Канаде.

Мила обучит вас английскому языку, даже если вы совсем новичок. Она работает совместно со своими коллегами, Юлией и Мариной, и предоставляет пробный урок совершенно бесплатно.

Марина – опытный педагог со стажем преподавания английского языка более 15-ти лет. Занимается как со школьниками, так и со взрослыми студентами, с новичками и продвинутыми. Если вы хотите подтянуть английский или подготовиться к экзаменам (ЕГЭ, ОГЭ или международным), то вам к ней.

Преподаватель английского языка, который работает со всеми возрастными категориями студентов. Ученики Аллы всегда успешны: поступают в ведущие вузы страны и зарубежья, занимают призовые места на олимпиадах, с успехом проходят собеседования.

Марианна – один из лучших репетиторов по подготовке к экзаменам: ЕГЭ или международным. Все потому, что у нее разработана собственная методика, с помощью которой все ее ученики получают высшие баллы.

Цены на услуги репетиторов

Здесь все зависит от цели, которую вы хотите достичь и от рейтинга преподавателя. Цены за час занятий по скайп начинаются от 500 рублей. Подготовка к экзаменам в среднем – 550 руб., общий курс английского – 1000 руб.

Начните новый год с новых знакомств и знаний, и кто знает, где вы будете встречать следующий 2021-й: вдруг это окажется аутентичный Лондон или шикарный Нью-Йорк.