Не секрет, что британский и американский английский различаются.

Это проявляется как в лексике, так и в орфографии и произношении

Ниже мы приводим список фраз, которые позволят вам “сойти за своего” в США.

Приветствие

Если здороваетесь с другом, не говорите «Good morning», «Good evening» или «Good afternoon».

Такое уместно в офисах, кафе, ресторанах или на официальных встречах.

С друзьями американцы здороваются просто:

— What’s up bro?How are you doing?

Русский аналог: «Ну че как, бро?»

Памятка: «Bro» — это неформальное обращение среди парней.

Девушки используют его редко.

Совет: Не отвечайте на вопрос: «How are you doing?» и не рассказывайте о своей жизни.

Скажите «I’m good» или «I’m ok» или «I’m not Ok» и спросите: «How are you, bro?».

Этого достаточно.

Слова-паразиты

— Если вы пока неуверенно говорите по-английски, используйте слова-паразиты: «like... », «em…», «you know...».

– What do you do?

– I’m … like … running my own company here. Em… My company is ...like … study-abroad booking platform. And I … like… moved to the States two years ago.

Не волнуйтесь, если кажется, что вы произносите слова-паразиты часто.

Это нормально для начальных и средних уровней: от 0 до В1-2.

Если хотите говорить чисто, возьмите паузу — просто помолчите.

– I’m (pause) an entrepreneur from Russia and I (pause) run my own startup.

Когда делаете паузы, речь звучит натуральнее, чем со словами-паразитами.

Однако, если понимаете, что нужное слово не приходит в голову, используйте слова-паразиты.

Реакция на новости

Американцы — эмоциональная нация.

Как реагировать, если хотите сойти за американца:

– I’ve just got promoted — Меня только что повысили

– Oh, my God — Вот это да!/Вот это новость!

Еще американцы любят уточнения.

Например: Seriously и No way.

— Tomorrow I’m flying to LA — Завтра я лечу в ЛА

— Seriously? — Ты серьезно?

В русской речи так не говорят, но для американцев переспросить — значит показать заинтересованность, поддержать разговор.

– I’m going to be in Europe for 4 weeks in September — В сентябре я буду в Европе 4 месяца.

– No way! – Не может быть!

Переписка

Свою эмоциональность американцы не скрывают в переписке: они любят восклицательные знаки и сокращения

– OMG (Oh my god!) — Невероятно/не может быть!

– WTF/WTH (What The F*ck/What the hell ) — Что это такое?

– LOL (Laughing out loud!) — Ржунимагу!

– ROFL (roling on the floor laughing) — Валяюсь на полу от смеха!

Отношения

В русскоязычной среде мы не называем «другом» того, кого знаем 2 недели.

В США иная ситуация.

Есть выражения: «The person I know», «The guy I know».

Эти фразы используют по отношению к далеким знакомым, с которыми вы редко общаетесь.

В Америке человека, которого вы встретили пару раз можно смело назвать « friend».

Если вы общаетесь несколько месяцев, можно сказать «best friends».

Для американцев понятие «друг» —шире,чем для русских.

К друзьям часто обращаются «ребята» — «guys»

— «Hey, guys! Do you wanna go to the movie theater today?» — Ребята, не хотите пойти в кинотеатр сегодня?

Интонация

В американской речи интонация повышается к концу предложения.

Для русскоязычных это непривычно — у нас она понижается.

Нужно тренироваться, чтобы говорить с американской интонацией: смотреть фильмы, повторять диалоги, петь песни и заниматься с преподавателями.

Ругательства

Самое известное американское ругательство — «shit».

Его используют, если что-то пошло не так, как планировали.

Близкий аналог в русском —«блин!»

Некоторые американцы для большей корректности произносят «shit» как «shuut»

Существуют нейтральные варианты ругательств.

— «Oh maaan!» или «Oh God!» — «блин, ну опять!»

Прощание

В США, прощаясь, говорят: «Have a good one».

One заменяет «evening», «day», поэтому можно пожелать «Have a good day» или «Have a good evening».