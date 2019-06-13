Не секрет, что британский и американский английский различаются.
Это проявляется как в лексике, так и в орфографии и произношении
Ниже мы приводим список фраз, которые позволят вам “сойти за своего” в США.
Приветствие
Если здороваетесь с другом, не говорите «Good morning», «Good evening» или «Good afternoon».
Такое уместно в офисах, кафе, ресторанах или на официальных встречах.
С друзьями американцы здороваются просто:
— What’s up bro?How are you doing?
Русский аналог: «Ну че как, бро?»
Памятка: «Bro» — это неформальное обращение среди парней.
Девушки используют его редко.
Совет: Не отвечайте на вопрос: «How are you doing?» и не рассказывайте о своей жизни.
Скажите «I’m good» или «I’m ok» или «I’m not Ok» и спросите: «How are you, bro?».
Этого достаточно.
Слова-паразиты
— Если вы пока неуверенно говорите по-английски, используйте слова-паразиты: «like... », «em…», «you know...».
– What do you do?
– I’m … like … running my own company here. Em… My company is ...like … study-abroad booking platform. And I … like… moved to the States two years ago.
Не волнуйтесь, если кажется, что вы произносите слова-паразиты часто.
Это нормально для начальных и средних уровней: от 0 до В1-2.
Если хотите говорить чисто, возьмите паузу — просто помолчите.
– I’m (pause) an entrepreneur from Russia and I (pause) run my own startup.
Когда делаете паузы, речь звучит натуральнее, чем со словами-паразитами.
Однако, если понимаете, что нужное слово не приходит в голову, используйте слова-паразиты.
Реакция на новости
Американцы — эмоциональная нация.
Как реагировать, если хотите сойти за американца:
– I’ve just got promoted — Меня только что повысили
– Oh, my God — Вот это да!/Вот это новость!
Еще американцы любят уточнения.
Например: Seriously и No way.
— Tomorrow I’m flying to LA — Завтра я лечу в ЛА
— Seriously? — Ты серьезно?
В русской речи так не говорят, но для американцев переспросить — значит показать заинтересованность, поддержать разговор.
– I’m going to be in Europe for 4 weeks in September — В сентябре я буду в Европе 4 месяца.
– No way! – Не может быть!
Переписка
Свою эмоциональность американцы не скрывают в переписке: они любят восклицательные знаки и сокращения
– OMG (Oh my god!) — Невероятно/не может быть!
– WTF/WTH (What The F*ck/What the hell ) — Что это такое?
– LOL (Laughing out loud!) — Ржунимагу!
– ROFL (roling on the floor laughing) — Валяюсь на полу от смеха!
Отношения
В русскоязычной среде мы не называем «другом» того, кого знаем 2 недели.
В США иная ситуация.
Есть выражения: «The person I know», «The guy I know».
Эти фразы используют по отношению к далеким знакомым, с которыми вы редко общаетесь.
В Америке человека, которого вы встретили пару раз можно смело назвать « friend».
Если вы общаетесь несколько месяцев, можно сказать «best friends».
Для американцев понятие «друг» —шире,чем для русских.
К друзьям часто обращаются «ребята» — «guys»
— «Hey, guys! Do you wanna go to the movie theater today?» — Ребята, не хотите пойти в кинотеатр сегодня?
Интонация
В американской речи интонация повышается к концу предложения.
Для русскоязычных это непривычно — у нас она понижается.
Нужно тренироваться, чтобы говорить с американской интонацией: смотреть фильмы, повторять диалоги, петь песни и заниматься с преподавателями.
Ругательства
Самое известное американское ругательство — «shit».
Его используют, если что-то пошло не так, как планировали.
Близкий аналог в русском —«блин!»
Некоторые американцы для большей корректности произносят «shit» как «shuut»
Существуют нейтральные варианты ругательств.
— «Oh maaan!» или «Oh God!» — «блин, ну опять!»
Прощание
В США, прощаясь, говорят: «Have a good one».
One заменяет «evening», «day», поэтому можно пожелать «Have a good day» или «Have a good evening».
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