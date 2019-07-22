Оскар Уайльд однажды заметил: «We have really everything in common with America nowadays except, of course, language». Несмотря на то, что жители США и Соединенного Королевства говорят на одном языке, различия в речи заметны даже новичку.
В этой статье мы рассмотрим основные отличия AmE (American English) от BrE (British English) и постараемся разобраться, какой из них лучше учить.
В чем разница между американским и британским вариантом английского
Фонетические различия
Если вы посмотрите серию американского ситкома 2 Broke Girls, а затем британского The IT Crowd, вы сразу заметите, как отличается речь героев. Они по-разному ставят ударение, используют интонацию, произносят звуки.
- Буква «а» перед согласной в британском варианте читается как [a:], а в американском — как [æ]. Поэтому слово dance звучит по-разному: как [dɑːns] (BrE) и как [dæns] (AmE).
- Буква «r» в британском английском читается только перед гласным звуком, в американском же — читается всегда. Сравните произношение слова car: [kɑː(r)] (BrE) и [kɑːr] (AmE).
- Гласная «о» в британском произносится коротко, как [ɒ], в американском — более долго и мягко, как [ɑː]. Например, слово hot: [hɒt] (BrE) и [hɑːt] (AmE).
В открытом слоге эта же гласная читается как [əu] в британском английском и как [oʊ] в американском.
Сравните звучание глагола go: [ɡəʊ] (BrE) и [ɡoʊ] (AmE).
- Сочетание букв sch читается по-разному. Например, слово schedule звучит как [ˈʃɛdjuːl] (BrE) и как [ˈskedʒuːl] (AmE).
- Ударение может падать на разные слоги, например, в слове cafe: [ˈkafeɪ] (BrE) или [kæˈfeɪ] (AmE).
Американский акцент имеет тенденцию к назализации гласных звуков — произнесению их одновременно через рот и через нос. Гласные таким образом приобретают носовой оттенок (nasal twang), то есть произносятся слегка гнусаво.
Орфографические различия
Американцы склонны упрощать написание слов. Например, опускают букву «u» в словах favour, colour, honour (получается favor, color и honor). Не так привязаны они и к удвоенным согласным: вместо fulfill пишут fulfil, вместо traveller — traveler.
Британское окончание «-re» в американской орфографии превращается в «-er»: например, слово театр может выглядеть как theatre (BrE) и как theater (AmE).
Некоторые существительные в британском английском оканчиваются на «-ence», а в американском — на «-ense»: licence — license.
Лексические различия
Американцы и британцы часто обозначают одинаковые понятия разными словами. Чтобы попасть в метро в США, ищите subway, а в Великобритании — underground. Subway же по-британски означает «подземный переход» (underpass по-американски).
Если в США вам захочется картофеля фри, закажите French Fries. Британское слово «chips» в этом случае американцы поймут по-своему: вам принесут чипсы. Чтобы получить чипсы в Великобритании, запомните слово «crisps».
Договариваясь встретиться с американцем на первом этаже, используйте наименование «First Floor», а в той же ситуации с британцем придется сказать «Ground Floor». То, что американец назовет «Second Floor», у британца называется «First Floor» и так далее.
Лексические различия между American и British English можно находить бесконечно. Сравнение американской и британской лексики — неиссякаемый источник и для шуток, и для серьезных лингвистических исследований.
Грамматические различия
Вместо британского Present Perfect, американцы часто используют Past Simple. Например: I have lost my pencil (BrE) и I lost my pencil (AmE).
Для выражения обладания чем-то британец обычно говорит «have got», а американец предпочитает просто «have»: I have got a cat. I have a cat.
Некоторые неправильные глаголы в американском английском становятся правильными (то есть имеют окончание -ed):
BrE: burn — burnt — burnt
AmE: burn — burned — burned
BrE: learn — learnt — learnt
AmE: learn — learned — learned
В разговорной речи американцев часто встречается сокращение ain’t вместо британского аrеn't. Также в США любят опускать первую часть союза as...as в разговорной речи: You're as cold as ice (BrE) и You're cold as ice (AmE).
Грамматические различия касаются в основном использования времен.
Американский диалект кажется более простым, потому что стремится к сокращению сложных конструкций.
Однако глобальных отличий в грамматической системе нет: времена и глаголы придется изучать в любом случае.
Какой вариант английского учить
Американский английский становится все популярнее, но лингвисты советуют начинать изучение с британского языка.
Он считается классическим, более полным и правильным.
British English пригодится на международных переговорах, научных конференциях, его стоит знать для жизни и работы в Европе. Его знание позволит вам понимать и все остальные диалекты: канадский, австралийский и американский.
Даже если ваша цель — общение с американцами, сдача TOEFL, обучение в США или переезд, вы сможете легко дополнить речь новой лексикой и перестроиться с классического на американское произношение.
Маленький бонус: милая беседа Хью Лори и Эллен Дедженерес о британском и американском сленге.
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