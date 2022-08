Оскар Уайльд однажды заметил: «We have really everything in common with America nowadays except, of course, language». Несмотря на то, что жители США и Соединенного Королевства говорят на одном языке, различия в речи заметны даже новичку.

В этой статье мы рассмотрим основные отличия AmE (American English) от BrE (British English) и постараемся разобраться, какой из них лучше учить.

В чем разница между американским и британским вариантом английского

Фонетические различия

Если вы посмотрите серию американского ситкома 2 Broke Girls, а затем британского The IT Crowd, вы сразу заметите, как отличается речь героев. Они по-разному ставят ударение, используют интонацию, произносят звуки.

Буква «а» перед согласной в британском варианте читается как [a:], а в американском — как [æ]. Поэтому слово dance звучит по-разному: как [dɑːns] (BrE) и как [dæns] (AmE).

Буква «r» в британском английском читается только перед гласным звуком, в американском же — читается всегда. Сравните произношение слова car: [kɑː(r)] (BrE) и [kɑːr] (AmE).

Гласная «о» в британском произносится коротко, как [ɒ], в американском — более долго и мягко, как [ɑː]. Например, слово hot: [hɒt] (BrE) и [hɑːt] (AmE).

В открытом слоге эта же гласная читается как [əu] в британском английском и как [oʊ] в американском.

Сравните звучание глагола go: [ɡəʊ] (BrE) и [ɡoʊ] (AmE).

Сочетание букв sch читается по-разному. Например, слово schedule звучит как [ˈʃɛdjuːl] (BrE) и как [ˈskedʒuːl] (AmE).

Ударение может падать на разные слоги, например, в слове cafe: [ˈkafeɪ] (BrE) или [kæˈfeɪ] (AmE).

Американский акцент имеет тенденцию к назализации гласных звуков — произнесению их одновременно через рот и через нос. Гласные таким образом приобретают носовой оттенок (nasal twang), то есть произносятся слегка гнусаво.

Орфографические различия

Американцы склонны упрощать написание слов. Например, опускают букву «u» в словах favour, colour, honour (получается favor, color и honor). Не так привязаны они и к удвоенным согласным: вместо fulfill пишут fulfil, вместо traveller — traveler.

Британское окончание «-re» в американской орфографии превращается в «-er»: например, слово театр может выглядеть как theatre (BrE) и как theater (AmE).

Некоторые существительные в британском английском оканчиваются на «-ence», а в американском — на «-ense»: licence — license.

Лексические различия

Американцы и британцы часто обозначают одинаковые понятия разными словами. Чтобы попасть в метро в США, ищите subway, а в Великобритании — underground. Subway же по-британски означает «подземный переход» (underpass по-американски).

Если в США вам захочется картофеля фри, закажите French Fries. Британское слово «chips» в этом случае американцы поймут по-своему: вам принесут чипсы. Чтобы получить чипсы в Великобритании, запомните слово «crisps».

Договариваясь встретиться с американцем на первом этаже, используйте наименование «First Floor», а в той же ситуации с британцем придется сказать «Ground Floor». То, что американец назовет «Second Floor», у британца называется «First Floor» и так далее.

Лексические различия между American и British English можно находить бесконечно. Сравнение американской и британской лексики — неиссякаемый источник и для шуток, и для серьезных лингвистических исследований.

Грамматические различия

Вместо британского Present Perfect, американцы часто используют Past Simple. Например: I have lost my pencil (BrE) и I lost my pencil (AmE).

Для выражения обладания чем-то британец обычно говорит «have got», а американец предпочитает просто «have»: I have got a cat. I have a cat.

Некоторые неправильные глаголы в американском английском становятся правильными (то есть имеют окончание -ed):

BrE: burn — burnt — burnt

AmE: burn — burned — burned

BrE: learn — learnt — learnt

AmE: learn — learned — learned

В разговорной речи американцев часто встречается сокращение ain’t вместо британского аrеn't. Также в США любят опускать первую часть союза as...as в разговорной речи: You're as cold as ice (BrE) и You're cold as ice (AmE).

Грамматические различия касаются в основном использования времен.

Американский диалект кажется более простым, потому что стремится к сокращению сложных конструкций.

Однако глобальных отличий в грамматической системе нет: времена и глаголы придется изучать в любом случае.

Какой вариант английского учить

Американский английский становится все популярнее, но лингвисты советуют начинать изучение с британского языка.

Он считается классическим, более полным и правильным.

British English пригодится на международных переговорах, научных конференциях, его стоит знать для жизни и работы в Европе. Его знание позволит вам понимать и все остальные диалекты: канадский, австралийский и американский.

Даже если ваша цель — общение с американцами, сдача TOEFL, обучение в США или переезд, вы сможете легко дополнить речь новой лексикой и перестроиться с классического на американское произношение.

Маленький бонус: милая беседа Хью Лори и Эллен Дедженерес о британском и американском сленге.

Enjoy their little chin-wag!

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/watch?v=N5OFhfdvrzk)