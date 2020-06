Чувство юмора является индивидуальной характеристикой человека. Оно либо есть, либо напрочь отсутствует. Вместе с тем, национальный юмор обладает определенным набором особенностей, которые отличают его от других. Английский юмор не стал исключением. О нем так часто говорят, пишут книги, проводят исследования, что он стал восприниматься как национальная черта английского характера. Какими же особенностями обладает английский юмор?



В середине 90-х годов на телевизионных экранах нашей страны стали появляться английские юмористические телепрограммы, такие как «Шоу Бенни Хилла», «Мистер Бин», «Летающий цирк Монти-Пайтон». Тогда-то мы впервые вплотную столкнулись с таким феноменом, как английский юмор. Шутки вызывали недоумение и непонимание – никто не ожидал, что юмор англичан окажется плоским, грубым. Переводчикам даже приходилось иногда заменять одну шутку на другую, изменять слова и фразы, чтобы российским зрителям стал понятен смысл. Сложившийся образ жителя Туманного Альбиона – чопорного, холодного, саркастичного никак не вязался с теми глупыми лицами, которые строили герои «Шоу Бенни-Хилла» и «Мистера Бина», а также скетчами «Летающего цирка Монти-Пайтона», в которых зубастый заяц истреблял целое войско английских рыцарей. Для того чтобы понять специфику таких шуток, во-первых, необходимо понимать культуру, менталитет англичан, а во-вторых, отлично знать английский язык.



Проблема британского юмора в том, что человеку, незнакомому с английскими речевыми оборотами, очень сложно понять шутки, в которых «вся соль» заключается в игре слов.



Вот небольшой пример игры слов в английском анекдоте:

- Will you tell me your name?

- Will Knot.

- Why not?

На вопрос «ты скажешь мне свое имя?» человек отвечает - Уилл Нот (Will Knot), в английском языке, если быстро прочитать фамилию и имя, получится фраза – отрицание «Нет», тогда логичным становится вопрос «Почему не скажешь?».



Англичане относятся к себе и ко всему миру с большой долей иронии. Для них нет запретных тем: они могут смеяться как над погодой, так и над семейными ценностями, политикой:

- Какая разница между приветствием королевы и президента?

- Чтобы поприветствовать королеву, Вы должны встать только на одно колено.



Большой популярностью пользуются шутки об ирландцах:

- Why do people wear shamrocks on St. Patrick's Day?

- Regular rocks are too heavy.

Если переводить шутку буквально, то получится:

- Почему люди надевают на одежду трилистник в день Святого Патрика?

- Потому что обычные камни очень тяжелые.



В состав английского слова трилистник (shamrocks) входит слово камень (rocks), именно на схожести двух этих слов построена шутка.



Слово, которое могло бы охарактеризовать английские шутки – абсурд. Они нередко содержат злую иронию:

Учитель: Почему ты опоздал?

Ученик: Мужчина потерял чек на сто фунтов.

Учитель: Как мило. Ты помог ему найти его?

Ученик: Нет, я стоял на нем.



Одной из любимых тем для шуток является погода:

Американец, спускающийся с трапа самолета в Хитроу, при виде тумана:

- Фи, какая мерзкая погода! И долго здесь это еще будет продолжаться, вы не знаете?

Лондонец:

- Увы, сэр, ничего не могу сказать определенного. Я живу здесь только тридцать пять лет.



Созданный мыслью британского народа английский юмор способен как рассмешить до слез, так и вызвать недоуменную улыбку. К чести англичан стоит добавить, что приписываемые их нации недостатки - чопорность, холодность, отстраненность они не прочь обратить в приятную шутку и в кругу теплой компании за кружечкой пива посмеяться над собой и над заблуждениями всего мира.

