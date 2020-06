Любой, кому доводилось читать классическую английскую литературу — от Диккенса до Конан Дойля, несомненно, обращал внимание на то, какое разнообразие денежных единиц упоминается в этих произведениях.

«Его жалование составляло десять шиллингов в неделю, и семья еле-еле сводила концы с концами».

«На несколько пенсов он купил хлеба и сыра и позавтракал».

«Если вы доставите это письмо по адресу, получите гинею».

«Чем отличается фунт от гинеи и как они соотносятся с кронами, пенсами и шиллингами?» — возникает вопрос у любого современного читателя.

На сегодняшний день в большинстве стран принята десятеричная денежная система: есть основная денежная единица, которая равна сотне мелких единиц. Великобритания перешла на десятеричную систему только во второй половине ХХ века. Основной валютой стал фунт стерлингов, разменной монетой — пенни. Со времен короля Карла Великого и до недавнего времени в денежной системе была такая путаница, что разобраться в ней могли, пожалуй, только сами англичане, отличающиеся аккуратностью и педантичностью во всем.

Попробуем разобраться и мы.

До 1971 г. соотношения между денежными единицами выглядели так:

1 фунт 20 шиллингов 1 соверен 20 шиллингов 1 гинея 21 шиллинг 1 крона 5 шиллингов 1 полукрона 2.5 шиллинга 1 флорин 2 шиллинга 1 шиллинг 12 пенсов 1 пенни 4 фартинга

В одном фунте, таким образом, было 4 кроны, или 8 полукрон, или 10 флоринов, или 20 шиллингов, или 240 пенсов, или 960 фартингов.

Фунт стерлингов является основной денежной единицей Англии с 1694 г., когда начался выпуск соответствующих банкнот. Однако само слово появилось намного раньше, еще в 12 веке. И означало оно, как ни странно… фунт стерлингов! Стерлингом называлась мелкая серебряная монетка, такая мелкая, что считалась порой на вес.

Соверен — золотая монета, чеканящаяся с 1489 г. и равная 20 шиллингам. Как несложно увидеть, соверен был монетой, соответствовавшей бумажному фунту стерлингов.

Гинея — золотая монета, которая была впервые отчеканена в 1663 г. из золота, привезенного из Гвинеи. Она ценилась чуть дороже, чем фунт и соверен. До последнего времени если где-то в финансовых расчетах появлялась сумма в 21 шиллинг, ее автоматически переименовывали в гинею.

Пенни — мелкая монета, возникшая в VIII веке. Она чеканилась сначала из серебра, с конца XVIII века — из меди, а со второй половины XIX века — из бронзы.

В 1849 г. была сделана попытка привести денежную систему Англии к десятеричной. Тогда возник флорин, равный одной десятой фунта. Однако, ничего не изменилось, кроме того, что в стране появился еще один вид монет, ходивших наряду с традиционными шиллингами и кронами.

Сами жители Великобритании не путались в этой сложной системе. Даже наоборот, в ней было некоторое своеобразное удобство — знать вела расчеты в фунтах и гинеях и ни разу не держала в руках фартинга, а бедняки не видели ничего крупнее пенсов и шиллингов.

В 1966 г. британское правительство задумалось о денежной реформе. Но провести реформу быстро — означало разрушить многовековой привычный уклад английской жизни. Поэтому только через 3 года, в 1969 г., жителям Великобритании была представлена монета в 50 пенсов — первый шаг на пути к десятеричной системе. В 1971 г. страна официально перешла на десятеричную систему, но до 1982 г. старые и новые монеты ходили параллельно. Новые, «десятеричные», пенсы можно было отличить по надписи «New penny».

В современном английском языке для обозначения количества денег употребляется слово pound (например, This car costs 10,000 pounds), а для отличия британской валюты от валют других стран — слово sterling (The dealer bought sterling and sold US dollars). В разговорном языке для обозначения все того же фунта стерлингов может использоваться слово quid.