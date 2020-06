Many Canadians take the time to observe Groundhog Day on February 2 each year, which is also Candlemas. Groundhog Day in Canada focuses on the concept of a groundhog coming out of its home in mid-winter to “predict” if spring is on its way in the northern hemisphere.

It is a part of popular culture among many Americans. Многие канадцы не жалеют времени наблюдая за сурком 2 февраля каждый год, в это день также встречают праздник Сретение Господне. Главная концепция дня: сурок выходит из своего дома в середине зимы, чтобы "предсказать", движется ли весна на северное полушарие.

Примета является частью поп-культуры среди многих американцев.

Groundhog Day is a popular observance in many parts of the United States. Although some states have in some cases adopted their own groundhogs, the official groundhog, Punxsutawney Phil, lives at Gobbler’s Knob near Punxsutawney, Pennsylvania. The town has attracted thousands of visitors over the years to experience various Groundhog Day events and activities on February 2. День сурка является популярным во многих частях Соединенных Штатов. Хотя некоторые штаты имеют своих собственных сурков , но официальным считается Панкссутони Фил, живущий возле Панкссутони, штат Пенсильвания. Город привлекает тысячи посетителей на протяжении многих лет, которые хотят принять участие в событиях Дня сурка.

The Punxsutawney Groundhog Club plays an important role in organizing Groundhog Day in the town. Club members, news reporters, locals and visitors meet at Gobbler’s Knob on February 2 each year to await Phil’s appearance and his weather prediction. Pennsylvania’s governor has been known to attend Groundhog Day ceremonies. Many weather researchers questioned the groundhog’s accuracy in predicting the weather but some of the groundhog’s fans may not agree. Клуб Punxsutawney Groundhog играет важную роль в организации Дня сурка в городе. Члены клуба, репортеры, местные жители и гости встречаются около холма Gobbler 2 февраля каждый год, чтобы дождаться появления Фила и его предсказания погоды. Губернатор Пенсильвании, как известно, тоже посещает церемонию. Ярые поклонники сурка и исследователи погоды спорят и не могут договориться.

What do people do?

Many Canadians celebrate Groundhog Day by attending festivals, engaging in activities and reading or listening to news about groundhog appearances on February 2. Some Christian churches celebrate Candlemas on this day. Other people mark Groundhog Day as the date to take down their Christmas decorations. Многие канадцы отмечают День сурка, посещая фестивали, читая или слушая новости о его выступлениях. Некоторые христианские церкви отмечают Сретение в этот день. Другие люди считают День сурка датой, когда нужно убирать рождественские украшения.

Groundhog Day has attracted media attention over the years and its popularity continues to grow in Canada. A festival is held in the town of Wiarton in Bruce County, Ontario, to honor Groundhog Day. The town has its own groundhog, Wiarton Willie, which it shares with the nation. Locals, fans and news reporters come out to “hear Willie’s prediction” early in the morning on February 2 each year. Other events at the festival include dances, contests, parades and pancake breakfasts. В Канаде этот день привлекал внимание средств массовой информации на протяжении многих лет и его популярность продолжает расти. Фестиваль проводится в городе Виартон в провинции Онтарио. Город имеет своего сурка-метеоролога, Вилли. Местные жители, фанаты и репортеры выходят "услышать предсказание Вилли" ранним утром 2 февраля каждого года. Другие мероприятия в рамках фестиваля – это танцы, конкурсы, парады и завтраки с блинами.

Public life

Groundhog Day is not a public holiday. However areas around parks and some streets may be busy or congested in towns. День Сурка не государственный праздник. Однако районы вокруг парков и некоторые улицы могут быть заняты или перегружены.

Symbols

The groundhog, also known as the woodchuck or marmot, is believed to make weather predictions relating to winter and spring according to superstition. Canada’s groundhog Wiarton Willie was popular enough to have its own statue in Wiarton, Ontario. Сурок, также известный как сурок, прогнозирующий прогнозы погоды, связанные с зимой и весной в соответствии с суеверием. Канадский сурок Вилли был достаточно популярен, поэтому у него есть собственная статуя в Виартон, Онтарио.