Хэллоуин?! Спасайся, кто может!

В последние две недели октября во многих странах мира идут необычные приготовления: закупаются тыквы (чем крупнее, тем лучше), с чердака извлекаются черепа и скелеты (к счастью, сделанные из пластика), шьются костюмы и мастерятся прочие атрибуты праздника. Праздника? Конечно, кто-то посмотрит снисходительно, но для миллионов людей в англоязычном мире (Великобритания, Ирландия, США, Австралия, Новая Зеландия, Канада) 31 октября – это Хэллоуин (Halloween), канун Дня всех святых.

Процесс глобализации расширил границы праздника, и теперь его также отмечают почти во всем мире: в Сингапуре, Японии, Южной Корее, Мексике, а также в большинстве европейских стран.

Но вернемся к самому празднику. На улицах городов и в небольших селеньях появляются маленькие призраки (little ghosts) и гоблины (goblins), небольшими группами они следуют от дома к дому, от подъезда к подъезду. Звонок или стук в дверь, и вы слышите привычное «Trick-or-treat». Перед вами ставят ультиматум: сладости или какая-нибудь безобидная шутка или проделка с их стороны. Конечно, чаще всего «гоблины» и «призраки» получают угощение. Сама традиция костюмированных шествий ради получения сладостей уходит корнями в средние века. Вспомните хотя бы Рождественские шествия с песнопениями. Но сама фраза «Trick-or-treat» появилась в США в середине 30-х годов ХХ века.

Ночь в канун Дня всех святых – это ночь костров, домов с привидениями, страшных историй, фильмов, призраков, наводящих ужас. Картина не будет полной без светильника из тыквы с прорезанными в ней глазами, носом и ртом (Jack-o’-lantern). Короче говоря, спасайся, кто может! (Run for your lives!) Хэллоуин идет! (Halloween is coming!)

А что же стоит за внешней стороной праздника? Наверняка, это не только маскарадные костюмы призраков и сладости? Конечно, нет. У этого праздника очень интересная история. О ней мы сейчас и поговорим.

Лексика

Слово/фраза Перевод/значение Halloween Хэллоуин Little ghosts Маленькие призраки Goblins Гоблины «Trick-or-treat» “Кошелек или жизнь” Jack-o’-lantern Светильник из тыквы с прорезанными глазами и ртом Run for your lives! Спасайся, кто может! Halloween is coming! Хэллоуин идет!

Самайн / Samhain

Хэллоуин (другое название «All Hallows’ Eve» или «Вечер всех святых»), как считают историки, появился наряду с кельтским языческим праздником Самайн (Samhain). В древних источниках первые упоминания о нем датируются Х веком. В старо-ирландском языке слово «Samhain» означает «конец лета». Празднования у кельтов начинались незадолго до начала ноября, поэтому позже словом «Samhain» ирландцы стали называть ноябрь. Популярностью праздник Самайн пользовался не только у кельтов, но и у других народов, населяющих Британские острова в те давние времена. В Шотландии его называли Oidhche Samhna, в Ирландии – Oiche Samhna. Кстати, и сейчас в отдельных районах Ирландии и Шотландии можно услышать эти старинные названия, здесь же ночью 31 октября рассказывают истории о давно умерших родственниках, проводят ритуальные действия, чтобы успокоить души покинувших этот мир людей.

Первоначально праздник носил чисто сезонный характер и означал завершение сельскохозяйственных работ и сбор урожая. Согласно немногим сохранившимся источникам, в эти же дни вспоминали усопших. Ходило поверье, что на Самайн души умерших переходят в потусторонний мир.

С развитием христианства и, в частности, католичества, на смену Самайну приходит День всех святых. В это время кельтские традиции переплетаются с католическими обрядами, и в результате этого процесса происходит постепенная замена Самайна Хэллоуином.

Как считают антропологи и историки, Самайн давал возможность в игровой и безопасной форме подойти к концепту смерти, загробной жизни. Хотя ученые не обладают достаточными сведениями, чтобы подтвердить, что один праздник перешел в другой, но поскольку они отмечались примерно в одно и то же время, то так или иначе День всех святых (All Hallows’ Mass), отмечаемый 1 ноября, и Самайн повлияли друг на друга.

Лексика

Слово/фраза Перевод/значение All Hallows’ Eve Вечер всех святых Samhain В староирландском означало «конец лета» All Hallows’ Mass День всех святых

Костюмы, традиции

Вернемся к атрибутике праздника и традиционным действиям. Шествия в масках, скрывающих лица, стали популярными в XVI веке, а участие в них принимали не только дети, но и взрослые. Не получив угощения (обычно, это сладости), могли и совершить какую-нибудь шалость.

Позже, в конце XIX – начале XX века появился обычай надевать ролевые костюмы. Основная функция костюма заключалась в том, чтобы скрыть свою внешность, стать неузнаваемым. Интересно, что из материалов популярностью пользовалась солома. Участники шествий разыгрывали сценки, развлекали хозяев домов и только потом просили сладости или деньги. Тогда же появился обычай носить с собой сделанный из тыквы Светильник Джека (Jack-o’-lantern).

С течением времени костюм эволюционировал. Сегодня тематика костюмов самая разнообразная – от призраков и фантастических существ до вампиров и колдунов. В США и других англоязычных странах создана целая индустрия карнавальных костюмов на любой вкус и кошелек. Хотя многие по-прежнему мастерят их своими руками.

Интересный факт Традиция просить подаяние восходит ко Дню всех святых (All Hallows’ Mass), когда бедняки, включая детей, стучались в двери домов богатых граждан и просили у них, еду, а за это обещали помолиться за усопших родственников знати. Это обряд назывался «Souling». Подтекст традиции изменился, но сама она осталась.

В США Хэллоуин проник благодаря массовому притоку эмигрантов из Ирландии и Шотландии. Но традиция «Trick-or-treat» особой популярностью не пользовалась вплоть до Второй мировой войны. Дело в том, что подобная традиция уже существовала в США, когда в День Благодарения (Thanksgiving Day) дети также ходят по домам и просят угощение (Thanksgiving begging). Но это, впрочем, не помешало им в конце концов обзавестись еще одной.

Лексика

Слово/фраза Перевод/значение Thanksgiving Day День Благодарения Thanksgiving begging Просить угощение в День Благодарения

Игры, шутки, прибаутки

Раньше было не так уж и весело

Когда вы слышите «trick-or-treat», не стоит бояться, что вашему дому будет причинен какой-либо ущерб. Все угрозы шуточные. Но так было не всегда.

Например В конце XIX века в США и Канаде проделки переодетых детей, подростков, чьи лица скрывали маски, были совсем не шуточные. Они могли запросто обокрасть надворные постройки, открыть дверь в курятник, выпустить лошадей из конюшни и т.д.

В 20-е и 30-е годы XX века празднования превращались в шествия бесчинствующей толпы молодых людей, совершающей акты вандализма. Чтобы вернуть праздник в более мирное русло, власти, общественность стали пропагандировать костюмированные мероприятия и шествия и «Trick-or-treat» в качестве альтернативы буйным выходкам молодежи.

Яблоки

Но Хэллоуин все же был и остается праздником, с присущими ему играми, угощением. Взять хотя бы яблоки. Яблоки ассоциируются с Хэллоуином в двух случаях: во-первых, это одно из угощений, а также атрибут игры, которая называется «bobbing for apples» (вылавливание ртом яблок из воды). Игра древняя, существовала еще в колониальную эпоху, но использовалась только при гадании (fortune telling). Согласно преданию, тот, кому первым удастся достать яблоко из ведра, наполненного водой, первым вступит в брак.

Гадания

Есть еще одно гадание на Хэллоуин. В тот момент, когда часы пробьют полночь, девушка должна очистить яблоко от кожуры (длина кожуры имеет важное значение!) и бросить ее через плечо. Считается, что упавшая кожура принимает очертание первой буквы имени жениха.

В прошлом популярностью пользовался еще один ритуал Хэллоуина для девушек. Девушка, оставшаяся одна в темном доме, поднималась по лестнице спиной вперед. Оказавшись наверху, он проводила перед зеркалом свечей. Считалось, что в зеркале появится лицо жениха. Ну а если вместо мужского лика вдруг появлялся череп, значит, девушке суждено было умереть. Конечно, большинство никогда не воспринимало эти гадания всерьез, но случались и исключения…

Лексика

Слово/фраза Перевод/значение Bobbing for apples Вылавливание ртом яблок из воды Fortune telling Гадание

Символы

А какой же Хэллоуин без Светильника Джека (Jack-o’-lantern) ?! Это главный символ праздника. В День всех святых нужно отгонять злых духов. Как? Берется тыква (pumpkin), на ней вырезаются глаза, нос, рот, искривленной в злобной улыбке, причем выражение этого лица должно наводить ужас. Внутрь следует поместить зажженную свечу. Тыкву оставляют около жилища. В далеком прошлом, когда Хэллоуин еще не пришел на американскую землю, и когда за тыкву приходилось отдавать немалые деньги, в дело шли и репа (turnip), и брюква (wild turnip). К счастью, сейчас купить тыкву (а то и не одну!) может позволить себе каждый. Поэтому с середины XIX века светильники делают, как правило, из тыквы. А в США к тыкве вообще особое отношение – именно этим плодом американцы всегда отмечали сбор урожая.

На Хэллоуин многие украшают свой дом по принципу – чем страшнее, тем лучше. Необходимыми атрибутами декора являются скелеты, паутина (ее можно приобрести в магазинах). А вообще все зависит от воображения, поэтому вы можете увидеть гробы, черных ворон и черных кошек, огородные пугала. Цветовая гамма декора варьируется от оранжевого до коричневого и черного.

Кстати, конфеты и другие сладости для участников шествий (Trick-or-treat) можно оставить в специальных горшках около дома, тем самым лишив «призраки» необходимости произносить заветную фразу, оставив им только «treat». Правда, сейчас стало популярным просить детей сделать что-нибудь несложное за сладкое вознаграждение.

Лексика

Слово/фраза Перевод/значение Pumpkin Тыква Turnip Репа Wild turnip брюква Treat Угощение

Вот и все

Вот тут можно поставить точку. Нам пора готовиться к празднику.

А вы празднуете Хэллоуин? Да?

Ну тогда Halloween is upon us!