Преимущественно Ирландия ассоциируется с Гиннесом, хулиганами и лепреконами. Но не так все просто.

Эта своенравная страна настолько отличается от других англоговорящих территорий, что у ирландского диалекта даже есть собственное название - гиберно-английский.

Ирландский английский не похож на классический хотя бы потому, что на протяжении долгого времени подвергался серьезному влиянию гэльского языка.

Это отражается не только на фонетике, но и на грамматике.

И на первый взгляд может показаться, что это какой-то упрощенный, не особо грамотный британский.

Понять ирландский диалект среднестатистическому англоговорящему иностранному туристу будет сложно, но вам мы поможем разобраться с некоторыми особенностями.

Грамматика ирландского английского изменена кельтскими традициями, так что языковой нормой будет прямое калькирование собственно ирландских фраз на английский.

Например, самая нужная в путешествии фраза “говоришь ли ты по-английски?” в Ирландии будет звучать как “есть ли у тебя английский?”.

Ирландия - рай для двоечников.

Если с временами английского глагола у вас так и не сложилось, то расстраиваться повода нет.

Просто используйте “seen” и “done” в Past simple: “I done it yesterday”, “I seen him 2 days ago”.

Ну и прекрасно можно обойтись без времени Present Perfect. Достаточно вместо “I have done it” сказать “I’m after doing it”.Так же можете забыть про частицу “to” после глагола. Да и кому она собственно, нужна была?

И на десерт: глагол “say” в первом и третьем лицах в Present Simple будет выглядеть одинаково - “says”, а “I am not” сократиться до “I amn’t”.

Не менее интересно обстоят дела с фонетикой. Хотите сойти за своего?

Вот краткая инструкция:

Рычите. Пусть ваше [r] звучит раскатисто и мощно. Да, почти как в русском, только добавьте немного ирландского шарма;

Межзубные звуки вам тоже ни к чему: [θ] становится [t], а [ð] – [d];

Звук [t] в начале слова будет читаться как [ch];

Звук [i] с легкой руки меняйте [oi]; и вот вы уже произносите не “Ireland”,а “Oireland”;

Мягко-мягко произносите звук [l];

Не тратьте силы и забудьте про конечные согласные. Пусть “sound” станет “soun”, а “ground” - “groun”;

И никаких долгих гласных, Ирландцы не любят дифтонги (гласные звуки, состоящие из двух компонентов), поэтому goat /ɡəʊt/ они произнесут как /go:t/.

Вот тут можно посмотреть, как очаровательно звучит ирландский английский:

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/embed/4vMY2dCfU2U)

А здесь вам поможет заговорить с акцентом сама Сирша Ронан:

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/embed/Hwstj9FJHGg)

Осталось разобраться только с лексикой, и в Ирландию вы отправитесь во всеоружии.

Итак:

Будьте готовы, что от ирландца вы не услышите коротких ответов по типу “да” или “нет”, только повторение глагола из вопроса: “Can you read it? I can!”;

Не забывайте добавлять “now” и “so” в конце каждой фразы: “goodnight now”, “goodbye so”;

Помните, что многие слова заимствованы из гэльского, а почти все остальные переведены буквально. Поэтому синонимом к “news” будет слово “story”, а вопрос “what's up?” будет трансформирован в “what's the story?”.

А если захочется покорить сердце какого-нибудь жителя страны Святого Патрика, просто вверните невзначай в разговор следующие словечки:

Deadly - фантастический;

What’s the craic? - как дела?;

The craic’s ninety - все супер, все хорошо (и да, это ответ на предыдущий вопрос);

Not on yer nelly - никогда;

Gas - смешно, забавно, весело;

That's grand - хорошо, отлично, нормально;

Slon agat! - прощай;

Any Use? - ну как?

Но помните, что не трилистником едины ирландцы.

Даже в таком небольшом государстве существует множество диалектов.

И чем больше вы знаете, тем легче вам найти общий язык с любым носителем английского языка.