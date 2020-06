Новый год - это праздник, с которым связано много приятных традиций.

В каждой стране есть свой уникальный колорит, благодаря которому эта ночь становится по-настоящему волшебной.

Знакомиться с новогодними обычаями особенно приятно, поскольку они ассоциируются с доброй сказкой, оказаться в которой не просто интересно, но и познавательно.

О самобытных традициях некоторых англоговорящих стран, подарках, которые принято дарить, блюдах, украшающих стол и прочих атрибутах одного их любимейших зимних праздников предлагаю поговорить подробно.

Новый год в Соединённых Штатах Америки: Times Square Ball, Baby New Year и жизнь с чистого листа

Символом Нового года в Америке является Бэби (Baby New Year), ребёнок в подгузнике.

Считается, что младенец активно растёт в течение года и под его конец стареет, передавая свои полномочия следующему новорожденному, так происходит из года в год.

Новогодний стол состоит в основном из лёгких закусок, различных запеканок, сладких пудингов и пирогов.

Традиционным новогодним подарком считается вязаный свитер.

Одним из самых популярных мест для празднования Нового года является площадь Тайм-сквер, в Нью Йорке.

Именно на площади 31 декабря в 23.59 можно стать свидетелем одного из самых зрелищных мероприятий: спуска шара времени с 23 - метровой высоты по флагштоку.

В полночь шар достигает нижней точки, что ознаменовывает начало Нового года.

Новогодняя ночь - это новый этап в жизни, поэтому многие подводят итоги, составляют список целей и желаний, принимают важные решения, ожидая изменений и веря в лучшее.

Новый год в Великобритании: «New Year Arrival», «first footing» и яблочный пирог

В Великобритании к Новому году готовят излюбленные лакомства: яблочный пирог, пудинг, овсяные лепёшки круглой формы с отверстием посередине, ну и, конечно, запечённую индейку.

В Шотландии пекут песочный торт с миндалём, орехами, марципановыми фигурками и национальными символами из сахара.

В новогоднюю ночь люди обмениваются сувенирами, сладостями и открытками.

Родители дарят детям карамельные трости: сладости из карамели с корицей и мятой.

На улицах царит по-настоящему праздничная атмосфера: игрушки, пушистые елки, украшенные гирляндами.

Новый год встречают под бой Биг-Бена.

Когда часы начинают бить полночь принято открывать заднюю дверь дома, чтобы проводить Старый год, а с последним ударом распахнуть переднюю, чтобы впустить Новый, такой обычай в Великобритании символизирует начало нового витка в жизни.

Ещё одна новогодняя традиция носит название «first footing», она гласит: год будет особенно удачным, если первым гостем в доме станет молодой человек, желательно с тёмными волосами.

Первый гость должен принести с собой хлеб, уголёк и щепотку соли: символы еды, тепла и благосостояния.

После того, как он сожжёт уголёк в камине, все поздравляют друг друга, а гостя, принёсшего удачу, обязательно кормят.

Словом, с наступлением Нового года связаны самые лучшие ожидания и надежды.

Новый год в Австралии: Сиднейская гавань, метросидерас и Санта - Клаус в шортах

Наступление Нового года в Австралии приходится на самое настоящее лето, поэтому Санта-Клаус ходит в пляжных шортах, бороде, красном колпаке и с мешком в руках.

Австралийское новогоднее дерево, это метросидерос: тропическое растение, в период цветения усыпанное игольчатыми пурпурными цветами.

Зачастую, это дерево устанавливают дома и размещают под ним новогодние подарки.

Но, конечно, елки тоже являются неотъемлемым атрибутом этого праздника.

В полночь Сиднейскую гавань озаряет один из самых грандиозных красочных фейерверков, посмотреть на который съезжаются и туристы, и сами австралийцы.

Новый год в Новой Зеландии: похутукава, фейерверки и пляжные вечеринки

В декабре и январе в Новой Зеландии самый разгар лета.

В предпраздничные дни жители украшают свои дома новогодними гирляндами и снежинками.

На праздничный новогодний ужин подают запечённую индейку под различными соусами, с овощами.

На десерт готовят фруктовый пудинг.

Традиционным Рождественским деревом, которое остается и на новогодние праздники является, похутукава: дерево с красными игольчатыми цветами.

Оно расцветает как раз к Рождеству и буйно цветёт около месяца.

Жаркий климат дарит возможность устраивать пикники, пляжные и тематические вечеринки, которые сопровождаются красочными фейерверками.

В целом, не смотря на определённые отличия в праздновании Нового года, всех людей по-прежнему объединяет вера в то, что каждый следующий год будет лучше предыдущего, а большинство многовековых традиций и обычаев направлены на самое главное: привлечение удачи и счастья.

May this New Year begin on a prosperous note!

Good luck!