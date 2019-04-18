В ночь с 24 на 25 декабря католический мир, а также протестанты и лютеране отмечают Рождество Христа. Это особая дата для верующих в почти 150 странах мира, потому что с этой даты ведется летоисчисление в большинстве стран мира.

Правда, с течением времени праздник перестал быть чисто религиозным, а стал, скорее, праздником семейным, праздником веры и добра. Во многих странах присутствует общая религиозная составляющая праздника – рождественская месса, но на бытовом уровне традиции могут отличаться, порой достаточно сильно.

Рождество и его история

Согласно религиозным источникам, Богомладенец пришел в этот мир в ночь на 25 декабря. Произошло это около города Вифлеема, куда направлялись Мария и Иосиф, потому что там проводилась перепись, объявленная царем Иродом. В городских домах не было свободных мест, поэтому ночевать им пришлось в пещере, где и произошло Чудо. На свет звезды, известившей мир о рождении Иисуса, пришли волхвы, чтобы поклониться Христу.

Традиции празднования Рождества

Если в декабре вы окажитесь в католической стране, вы непременно увидите стилизованный вертеп (скульптурная группа – Богомладенец в яслях, Дева Мария и Святой Иосиф). Помимо центральных фигур, вы можете увидеть и другие – волхвы, домашние животные. На улицах городов, в соборах и церквях статуи сделаны в человеческий рост. Домашние вертепы, как правило, небольшие, их размещают около рождественской елки.

Второй обязательный атрибут – адвент-венок из веток вечнозеленого растения, декорированный шарами и лентами. В центре венка – свечи; их четыре, они символизируют четыре недели Адвента (предрождественский пост). В конце ноября такие венки появляются у алтарей в католических храмах, а также в квартирах обычных людей. Ну а в Сочельник адвент-венок устанавливают на столе. Сейчас многие зажигают сразу четыре свечи, но так было не всегда – в прошлом было принято зажигать по одной свече каждое воскресенье, потому что каждая свеча – это символ одной недели Адвента.

В Рождественскую ночь - с 24 на 25 декабря - в храмах проводятся рождественские службы (мессы). Их три, и проводятся они последовательно – ночью, под утро и днем.

В католических странах Рождество отмечается с давних времен. Появившись в Европе, традиция прижилась в Америке. Ученые-этнологи считают, что такой охват стран и популярность обусловлены рядом причин. Например, рождение Богомладенца приходится на последние дни декабря (в ночь зимнего солнцестояния), когда язычники праздновали перелом зимы. С течением времени религиозные традиции Рождества заменили языческие обряды, но некоторые сохранились и до нашего времени. Один из них – «рождественское полено». Это действительно небольшое полено, которое приносят в дом, когда наступает Сочельник. На полене необходимо вырезать крест, полить его смесью, приготовленной из масла и меда, и сжечь его в печке или камине. Католическая церковь не одобряет языческие традиции, но во многих домах сжигание полена выполняется как семейный ритуал.

И рождественская елка, как бы странным это ни казалось, также восходит к языческим временам. В католическом мире впервые стали ставить елку в Германии. Сначала только на городских площадях, позже рождественская елка стала привычным атрибутом домашнего праздника. Позже традиция появилась в других странах Европы.

Праздничный стол в Рождество

Рождество – не только религиозный, но и домашний праздник, и большое событие для всей семьи, потому что в этот день родственники обычно встречаются за праздничным столом. Помимо адвент-венка, во многих католических семьях украшают входную дверь рождественским венком. Во многих странах вечером 24 декабря устраивают праздничный семейный ужин. Если вам посчастливится оказаться в таком доме, то вы обратите внимание на лишний стул и лишний столовый прибор на столе. Таким образом хозяева дома показывают, что они гостеприимны и рады любому пришедшему в их дом. С другой стороны, это еще и напоминание о том, что кто-то не смог присутствовать за праздничным столом в силу разных причин. Но для католиков это еще и дань памяти тем, кто уже покинул этот мир.

Праздничный стол отличается разнообразием блюд, изысканной сервировкой. Как правило, рождественское меню предполагает, как набор традиционных блюд, так и тех, которые приняты в отдельно взятой стране и относятся к национальной кухне.

Давайте заглянем в дома жителей разных стран и посмотрим, что они готовят к Рождественскому ужину.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Запеченная индейка и рождественский пудинг – обязательные блюда на рождественском столе. Индейку подают с соусом из крыжовника.

ГЕРМАНИЯ. Немцы готовят рождественского гуся, также подают рыбные блюда и пшеничную кашу, приготовленную на молоке. Рыба и каша символизируют урожайный и сытый год.

ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ. Французы тоже готовят индейку, но к ней подают соус из белого вина. Но на рождественском столе может оказаться гусь или курица – французы отдают предпочтение блюдам из мяса птицы – гуся или утки с каштанами. На столе вы также найдете рыбные блюда или закуски из лобстера и лосося.

ФИНЛЯНДИЯ. В Финляндии на Рождество подают окорок, рыбные блюда, например, соленый лосось, рис, картофель и морковь. Также популярна запеканка из печени.

ЧЕХИЯ. На рождественском столе вы непременно найдете жареного карпа и картофельный салат. Из сладких блюд популярны разные виды печенья.

АВСТРИЯ, ВЕНГРИЯ. В этих странах, а также на Балканах, птицу не готовят, потому что существует поверье, что птица – это счастье, поэтому есть ее в Рождество не стоит, чтобы счастье не улетело.

ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, НОРВЕГИЯ. В этих странах на столе традиционно присутствуют морепродукты и блюда из рыбы.

Перенесемся в СЕВЕРНУЮ АМЕРИКУ. У американцев на рождественском столе запеченная индейка с клюквенным соусом, блюда из тыквы, кукурузы и бобов. В некоторых семьях готовят запеченную говядину. Из сладких блюд популярны тыквенный, морковный и яблочный пироги, печенье. Но есть предпочтения, обусловленные географическим положением и этническими особенностями отдельных штатов. Так, в Вирджинии готовят пирог с ветчиной и устриц. На юго-западе страны – тушеное мясо с кукурузой, суп позоле, бизкочито (печенье).

В Канаде традиционно готовят индейку, клюквенный соус и пюре. На десерт подают пудинг с изюмом. Популярностью пользуются песочное печенье и торты.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Здесь традиционным рождественским блюдом является жареный поросенок. Например, кубинцы и жители Доминиканской Республики могут приобрести мясо в специальных торговых точках, которые открываются за несколько дней до Рождества.

Мероприятия перед Рождеством

Рождество считается семейным праздником. Как европейцы готовятся к Рождеству дома? Чем занимаются, оказавшись в городе?

Например, в Бельгии и во Франции с 6 по 25 декабря все поздравляют родных, коллег и знакомых, дарят подарки. Перед Рождеством французские дома преображаются благодаря цветущим растениям и живым цветам, получается очень ярко, празднично и красиво. Вместо традиционной для большинства европейских странах елки во французском доме вы найдете корзину, наполненную веточками ели; внутри находятся миниатюрные фигурки новорожденного Иисуса в яслях, волхвов и ангелов.

В Средиземноморских странах – Испании, Италии – Рождение Христа отмечают яркими, удивительными по красоте маскарадами, представлениями, карнавалами и гуляньями. Перед Рождеством в Италии и Испании - время предпраздничных распродаж. А еще у испанцев есть обычай съедать незадолго до Рождеством все запасы еды, которые хранятся дома. Считается, что новый год нужно начинать только с новыми покупками.

Рождество в Германии — это не только семейный праздник, это еще и традиционный Вайнахтсфест (Weihnachtsfest), настоящий фестиваль, который начинается в ноябре. Фестивальная программа обширная и включает многочисленные распродажи и ярмарки, а также концерты и театральные представления:

Интересные мероприятия проходят в Ванкувере (Канада). В парке Стенли устраивают рождественский поезд. На всем пути его следования деревья украшены гирляндами из лампочек, фонариков. Вы проезжаете мимо фигур героев сказок, снеговиков и северных оленей – все напоминает о празднике! Совершить поездку на рождественском поезде хотят не только дети, но и взрослые.

В США рождественские распродажи начинаются в ноябре, сразу после Дня Благодарения. К подаркам у американцев особое отношение – их дарят не только родственникам и друзьям, но и сослуживцам, очень часто людям, которые работают на вас, оказывают вам услуги. Во многих семьях пекут печенье, которым угощают детей, а также соседей. Соседям также принято дарить подарки.

До Рождества осталось совсем немного времени. Если у вас есть зарубежные друзья, коллеги, которые празднуют Рождество, поздравьте их с праздником. И следите за нашими «рождественскими» публикациями.