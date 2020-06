В Англии, буквально помешанной на традициях и обычаях, существует огромное количество вышеупомянутых - в связи с Новым годом и Рождеством.

Одна из самых популярных традиций - довольно любопытна: за несколько минут до полуночного боя часов в новогоднюю ночь темноволосый гость покидает дом через черный ход, унося небольшой сверток с кусочком угля, хлеба и монеткой. Так "уносят старый год" и затем "приносят Новый год". Но гость ни в коем случае не должен быть блондином или рыжим – это может принести неудачу. Через минуту после наступления Нового года этот человек входит в дом, а все встречают его смехом, криками, поздравлениями и поцелуями. Затем сверток, который был принесен таким же образом год назад, выбрасывают, а новый сверток хранится до конца года. Что, считается, обеспечивает семью теплом, едой и достатком.

В прежние времена англичане чистили трубы перед праздником. Это должно было принести удачу в домашнем хозяйстве. Сегодня обычай преобразовался в наведение генеральной уборки в доме, и появилась фраза "с чистого листа" (а не "с чистых труб").



Дарить подарки - традиция, которая пошла из Древнего Рима: так, римляне в новый год одаривали своего императора. Английские монархи также получали в подарок ювелирные изделия, перчатки и другие ценные вещи.

Английские мужья по традиции выдавали своим женам деньги на мелкие расходы, а точнее на покупку булавок на целый год. Этот обычай исчез в 1800-х годах, когда появились машины для производства булавок, и проблема нехватки отпала. Но понятие "деньги на мелкие расходы" по-прежнему сохранилось.

О приходе Нового года возвещает колокол. Звонить он начинает немного раньше полуночи и делает это "шепотом". Чтобы приглушить звук, его закутывают в одеяло. Но ровно в двенадцать колокол "раздевают", и он начинает громогласно петь гимны Новому году. В эти минуты влюбленные, чтобы не расставаться в будущем году, должны поцеловаться под веткой с омелой, считающейся магическим растением.

Многие культуры считают, что любые предметы в форме кольца, символизируют "coming full circle" (циклы года). По этой причине, голландцы считают, что поедание пончиков на Новый год принесет удачу, чего стали придерживаться и англичане.

В Ирландии, вечером накануне Нового года, все раскрывают двери своих домов настежь. Каждый может войти в любой дом и будет желанным гостем: его примут с радостью, угостят стаканом вина, не забыв при этом сказать: "For peace in the house and around the world". В половине двенадцатого ирландцы выходят на освещенную и празднично украшенную центральную городскую площадь, поют песни, танцуют и веселятся. На следующий день праздник отмечают дома, в кругу друзей и знакомых.

Другая традиция связана с цветами в доме британцев. Цветы можно увидеть повсюду. Это вызвано желанием ускорить приход весны сразу после наступления года.

Использование образа ребенка в рождественских изображениях – это символ рождения младенца Иисуса.