Говорят, что все познается в сравнении. Поэтому, если вы хотите узнать что-то новое о жителях Туманного Альбиона и о жизни в Соединенном Королевстве, то лучше это делать в сравнении с тем, как живут в США. Поэтому посмотрим на жизнь англичан глазами американцев.

Например, многие из них признают, что единственное, что объединяет их с британцами, это язык. Английский язык. Хотя и здесь прослеживаются определенные различия. В остальном, это «terra incognita». Надо признать, что некоторые особенности британской жизни не только находят понимание у американцев, но и вызывают справедливую зависть. Итак, на что обращают внимание американцы?

1. АНГЛИЙСКИЕ КАССИРЫ

Заходим в продуктовый магазин или супермаркет. Ассортимент продуктов практически тот же. Что же не так? Сотрудники, работающие за кассой, сидят на стульях. Сидят! Можно ли такое представить в Америке? Нет. Английские кассиры работают в более комфортных условиях. Вставать приходится только в тех случаях, когда нужно просканировать крупногабаритный товар, который не помещается на ленте транспортера (the conveyor belt). Их американским коллегам, которым приходится стоять на ногах всю смену, остается только мечтать.

2. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Почти все американцы восторгаются британскими поездами (их много, в них все сделано для удобства пассажиров), хотя сами англичане не всегда столь оптимистично настроены, когда им предстоит поездка по железной дороге. Но они не знают, что такое железная дорога в США! Во-первых, в США железнодорожный транспорт не так хорошо развит: поездов мало, билеты дорогие. Поезда движутся медленно: чтобы совершить путешествие с Тихого океана до Атлантического вам потребуется неделя. Не случайно американцы предпочитают летать. А в Великобритании по железной дороге вы доберетесь в любую точку страны!

3. ВЛАСТЬ

Американцы не устают восхищаться структурой органов власти в Великобритании. Почему? В США структура власти трехуровневая (законодательная, судебная и исполнительная власть/ legislative, judicial and executive). На первый взгляд, это совсем неплохо, потому что три ветви власти легче контролировать. Но, как показывает практика, такое разделение власти часто приводит к политическим спорам и конфликтам. В Великобритании все гораздо проще: все три ветви власти – законодательная, судебная и исполнительная - объединены в Парламенте (British Parliament). Когда в Великобритании одна из партий побеждает на выборах, это является гарантией того, что законодательная, судебная и исполнительная практика будет осуществляться на деле. В Великобритании даже существует, так называемый «час вопросов» (Prime Minister’s Question Time), когда члены парламента могут задавать вопросы премьер министру и членам кабинета. Процедура проходит еженедельно, а вопросы, адресованные членам правительства, иногда могут носить достаточно резкий характер. Возможно ли такое в США? Увы!

4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Весь мир знает BBC, весь мир любит программы ВВС, ведущих ВВС и вообще, как работает ВВС. Американцы в их числе. Но самое главное, ВВС является компанией государственного вещания (public service broadcaster). Можно согласиться с тем, что в США есть аналог ВВС – PBS (Public Broadcasting Service), но эта вещательная компания во многом зависит от финансовых доноров, поэтому нельзя сказать, что она является независимой. BBC – компания государственная, потому что существует на средства налогоплательщиков, а, значит, упрекнуть ее в предвзятом отношении к тем или иным вопросам государства, власти, различным сферам жизни в стране не получится. Кроме того, на ВВС не так много рекламы.

5. АНГЛИЙСКАЯ ОРФОГРАФИЯ

Одно из правил британской орфографии – это написание буквы «u» в таких словах, как: colour, favourite, humour и т.д. Дань традиции? Несомненно. Ну и некоторая изысканность стиля. Возможно, американцы немного жалеют, что упростили орфографические каноны.

6. ОТПУСК

Как и жители других европейских стран, британцы любят отдыхать. У большинства американцев оплачиваемый отпуск длится всего две недели (10 рабочих дней + выходные). Некоторые граждане вообще отказываются от отпуска, потому что боятся потерять работу. А что у британцев? У британцев оплачиваемый отпуск длится 28 дней, и это закреплено законодательством страны. В США такое законодательство вообще отсутствует. Но и 28 дней не предел! В Великобритании существуют официально установленные дни, когда закрыты банки и другие организации (Bank Holidays). И их девять! Некоторые работодатели включают их в 28 дней оплачиваемого отпуска, но большинство этого не делают, и их сотрудники имеют дополнительные дни отдыха. Возможно, вы думаете, что англичане не такие трудолюбивые, как американцы. Нет, они тоже много работают, но и отдыхают они по полной программе. А если заболевают, то не прочь попросить у работодателя отгул на пару дней. Понятно, что не завидовать американцы не могут. Хоть переезжай в Туманный Альбион.

7. МАГАЗИНЫ

Если вы собрались в английский продуктовый магазин в воскресенье, не факт, что поход вообще состоится. Почему? Потому что в воскресенье в Великобритании магазины, торгующие в розницу, работают не более шести часов. Ну и что же в этом хорошего? С точки зрения человеческой логики, это даже полезно. Потому что в воскресенье нужно отдыхать, гулять, а не ходить по магазинам. В США есть торговые организации, которые не работают в воскресенье, но их очень мало.

8. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Казалось бы, это мелочь, но она создает определенное удобство. Вилки (plugs) электроприборов имеют выключатели (switches). Не пользуетесь приборами, достаточно нажать на выключатель. Экономия энергии очевидна. Ну и вопрос безопасности не последний – током точно не ударит!

9. ПОСУДУ МОЕМ. ПОСУДУ СУШИМ

В американском доме вы увидите посудомоечную машину (washer), в дополнение к ней многие покупают сушильную машину (dryer). Британцы решили и эту проблему. На кухне вы увидите комбинированные аппараты, которые и моют, и сушат посуду (washer and dryer combo unit). Разве американцы не могут разработать такие машины? Конечно, могут. Но тогда компании, выпускающие отдельные аппараты, лишатся прибыли. А деньги… Money makes the world go round.

В мире давно сложился стереотип, что англичане страшно консервативны, что традиции для них всегда приоритетны, но, как мы увидели, есть вещи (многие из них появились далеко не вчера), которые вызывают зависть у американцев, стремящихся к прогрессу и новшествам и имеющих иные стандарты.