Несмотря на то, что в Великобритании и в Австралии, по сути, говорят на одном и том же языке, австралийский английский имеет свои особенности, о которых следует помнить людям, планирующим поехать в Австралию для учебы, работы либо в ознакомительных целях. В британском, канадском, американском и австралийском диалекте действительно есть много общего, но из-за различий в значении многих сленговых выражений и других нюансов порой бывает не так просто понять своего собеседника.

Исторические факты и главные особенности

Когда-то Великобритания считалась первой страной в мире, имеющей самое большое количество колоний, в число которых также входила Австралия. Именно поэтому австралийского языка не существует как такового. Однако современные австралийцы используют свою версию английского, которая не всегда понятна человеку, привыкшему к классическому британскому варианту английского языка. Согласно историческим данным, первыми жителями материка были каторжники и заключенные, не отличавшиеся высоким уровнем грамотности. В процессе колонизации Австралии в стране постепенно формировался своеобразный вариант английского языка, у которого есть много характерных особенностей.

Большинство слов, входящих в состав австралийского английского, пишется практически точно так же, как и произносится. Многие названия природных явлений, ландшафтов и животных, сохранившиеся до наших дней, были позаимствованы из словарного запаса первых поселенцев. В качестве примера можно привести самых популярных животных Австралии: кенгуру и коалу. На австралийский язык также заметно повлиял американский английский, распространившийся с течением времени при помощи средств массовой информации, большого количества фильмов и музыки. Если послушать и сравнить речь коренного австралийца и англичанина, то можно сразу заметить явные различия, в том числе:

сдержанный, спокойный и более низкий тон речи австралийца по сравнению с англичанином;

различия между количеством ударных слогов, австралийцы говорят гораздо равномернее и мелодичнее, в то время как для англичан характерны заметные перепады между безударными и ударными слогами в словах;

для австралийского английского языка типична частая замена слов синонимами, которые отличаются от исходного варианта произношением и написанием, например, chook вместо chicken или mate вместо friend.

Произношение в австралийском английском

Австралийский акцент и произношение заслуживают отдельного внимания и могут стать неожиданностью для неподготовленного слушателя. В настоящее время существует три варианта акцента, у каждого из которых есть отдельное название, это Broad, Cultivated и General. Большая часть австралийцев выбирает General, для этого диалекта характерно сочетание типично австралийского и британского произношений. Насыщенный акцент Broad предпочитают использовать не менее 30% коренных австралийцев, у него есть второе неофициальное название Strine. Утонченный Cultivated более привычен для ушей англоговорящего человека, которому знаком британский акцент, на нем разговаривают примерно 10% австралийцев.

Жители Австралии и Новой Зеландии часто меняют звуки привычных слов, к примеру, «buy» может прозвучать как «boy», что способно вызвать недопонимание в процессе разговора. Интонация в австралийском английском традиционно повышается в конце каждого предложения, при этом речь является плавной, ее темп отличается у жителей городов и пригородов, так первые говорят заметно быстрее. Для речи австралийцев характера так называемая «сжатость», многие слоги «проглатываются» в процессе разговора. Это происходит из-за того, что большая часть привычных английских слов в австралийском варианте языка сокращается. Популярное приветствие «Good day» от австралийца будет звучать как «G`day». Ниже представлен небольшой список примеров таких сокращений:

Afternoon – Arvo;

Banana – Nana;

Chocolate – Chokkie;

Evening meal – Tea.

Лексика и орфография

Написание многих английских слов практически ничем не отличается от австралийских аналогов с точки зрения орфографии, чего нельзя сказать об американском английском. Когда речь заходит о таких словах, как colour, honour и других, в Австралии принято писать их с традиционными британскими окончаниями. В целом правила грамматики австралийского английского ничем не отличаются от классического британского варианта, это весьма удобно для тех, кто пока что владеет только традиционным английским. Новички могут столкнуться с другой сложностью – пониманием типичных австралийских фраз, которые представляют собой комбинацию британских и американских слов в зависимости от тематики разговора.

В качестве примера можно привести словосочетание «rubbish truck» со значением «мусоровоз», при этом первое слово с таким же значением широко используют в Великобритании, а второе в США. Также в австралийском варианте английского языка существует несколько слов, которые больше нигде не используются, это «arvo» - полдень и «bloke»- человек. Перечень таких слов стоит заранее выучить тем, кто планирует поездку в Австралию. Многие австралийские выражения вполне способны поставить в тупик коренного британца, например, приветствие «How are you going?» вместо всем известного «How are you?». Ободряющее «Everything is, or is going to be, fine or OK; it's grand, don't worry about it» звучит как «She`s apples» (Всё в порядке), а местоимение «it» часто заменяется на местоимение «she».

Поскольку практически все австралийцы используют в повседневной речи General акцент и очень редко употребляют сленг, учить сленговые не всегда обязательно, особенно если речь идет об освоении австралийского варианта английского за короткий срок. При этом поклонникам классического британского английского наверняка будет интересно сравнить забавные замены некоторых известных слов и выражений, которые звучат совсем по-другому в австралийском языке:

Алкоголь: Alcohol – Booze;

Точная информация: Exact information – Good oil;

Комар: Mosquito – Mozzie;

Бессмыслица: Nonsense – Piffle;

Чайник: Tea kettle – Billie;

Туалет: Toilet – Comfort station.