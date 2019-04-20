Человек, получивший высшее образование, может смело именовать себя Homo educandus – человек образованный. Особенностью данного вида индивидов является то, что образованность не врожденное качество, а приобретенное в процессе развития и посещения заведения, носящего гордое название УНИВЕРСИТЕТ.

Средневековые студенты очень точно называли свое учебное заведение – alma mater (кормящая мать). И правда, успешно законченный ВУЗ открывает перед его выпускником возможность устроиться на высокооплачиваемую работу. Но прежде чем задумываться о будущей работе и открывающихся перспективах, встает проблема, в какой ВУЗ пойти учиться. Как показало исследование на тему «Университет вашей мечты», проводившееся в разных странах, большинство опрошенных мечтают учиться в стране прекрасных замков Великобритании. В 2009 году был составлен список самых известных университетов Британии. Ниже представлена пятерка «лучших из лучших»:

Оксфордский университет (University of Oxford)

Оксфордский университет (University of Oxford) по праву занимает первое место в списке. Основанный в 1096 году, он является старейшим университетом в Великобритании.

В университете ведется подготовка студентов по гуманитарным, математическим, физическим, социальным и медицинским наукам. Что касается структуры Оксфорда, то данный университет включает в себя 38 колледжей, а также 7 так называемых общежитий — закрытых учебных заведений, не имеющих статуса колледжа и принадлежащих, как правило, религиозным орденам. Прием абитуриентов проводится в октябре-ноябре. Будущие студенты подают в специальную комиссию рекомендательные письма, оценки, проходят собеседования. Иностранным абитуриентам, помимо всего прочего, необходимо предоставить сертификаты IELTS и TOEFL.

Кембриджский университет (University of Cambridge)

Кембриджский университет (University of Cambridge) — второй по времени возникновения ВУЗ Англии, ничем не уступает Оксфордскому университету по значимости. Интересно, что Кембридж был создан собранием ученых, которые в 1209 году покинули Оксфордский студенческий городок из-за разногласий с местными жителями. Как гласит легенда, именно с этого момента начинается противостояние двух центров образования в Англии.

В настоящий момент Кембриджский университет насчитывает 31 колледж, три из которых принимают только женщин. Остальные 28 колледжей — смешанные. В университете действуют 2 направления: академическое и гуманитарное.

Имперский колледж Лондона (Imperial College London)

Имперский колледж Лондона (Imperial College London) был образован в 1907 году. Он является независимым структурным подразделением Лондонского университета. И хотя колледж, по сравнению с Кембриджем и Оксфордом, можно назвать «молодым», он считается лучшим техническим ВУЗом среди технических в Британии.

Университет Дарема (Durham University)

Университет Дарема (Durham University) — третий после Оксфорда и Кембриджа, старшейший университет Великобритании. Он был основан в 1832 году и сегодня включает в себя 16 колледжей. Абитуриенты зачисляются на факультеты искусства, общественных и технических наук.

Эдинбургский университет (University of Edinburgh)

Эдинбургский университет (University of Edinburgh) — старейший университет в Шотландии, был основан в 1583 году. Он известен не только как один из лучших ВУЗов Великобритании, но и как исследовательский центр. Студенты и профессора гордятся, что в их родном ВУЗе учились такие известные личности, как Артур Конан Дойль – создатель Шерлока Холмса, романист Вальтер Скотт, изобретатель и основоположник телефонии Александр Белл.

Конечно же, при выборе зарубежного ВУЗа нужно помнить – известное имя не всегда является гарантией глубоких, фундаментальных знаний. Но, согласно списку лучших ВУЗов Великобритании за 2009 год, эта пятерка не только самых известных, но и самых лучших университетов Британии.