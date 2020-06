Шотландия всегда гордилась своей “неанглискостью”.

Вместо скучных английских равнин её украшают суровые горы, вместо озёр — lochs (читается “лох”), вместо брюк мужчины носят kilt (под страхом депортации не называйте его skirt!), ну и, конечно, вместо Queen’s English все говорят на Scottish English.

Насколько SE отличается от стандартного английского?

Скажу лишь, что в сети существуют English to Scottish переводчики, а носители других вариантов языка (например, американского или австралийского) так же мучаются с его пониманием как и мы.



Пруф:

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/watch?v=YRo9d4Gxj3I)

Попробуем немного разобраться в этом лингвистическом хаггисе, чтобы вы могли смело ехать в Шотландию, ну или смотреть культовый “На игле” в оригинале.

Фонетические особенности (далеко не все):

Раскатистое /r/, напоминающее русское /р/;

Звук /t/ заменяется на глотальную смычку. “Wa-er” вместо “water”, “bu-er” вместо “butter”. Не пугайтесь, мы тоже так делаем, например в междометии “не-а” наши связки смыкаются и получается некий глухой серединный звук. Вот шотландцы делают так со всеми t кроме начального;

Окончание -ing произносится как /in/. Говорите “evenin”, “walkin”;

Гласные звуки прошли через фонетический геноцид: половины дифтонгов не существует (aboot вместо about, cot вместо coat, rod вместо road), так же как не существует разницы между короткими и длинными гласными pull = pool, mood = good, bead=bid, Sam = psalm, caught = cot;

Сохранение древнеанглийского звука /hw/ вместо /w/ в словах what, whale, which, etc.

В общем, ломай-круши: соединяй короткие слова (did not=dinnae), выкидывай “лишние” звуки (особенно /t/ и /η/), побольше странных гласных не к месту.

И вот ты уже говоришь со знакомым горцом:

- Hullo! Hoo’s it gaun? = Hello! How is it going?

- No bad, hou's yersel? = Not bad, how is yourself?

- A'm daein fine = I’m doing fine.

Зацените #Scottishpeopletwitter или одноимённое сообщество на reddit, где Scots write as they want to speak it.

Отличительной особенностью шотландского английского помимо акцента является употребление уникальных для данного диалекта слов, которые были заимствованы из германского языка Scots (да, всё очень там запутанно с этими названиями):

aye = yes;

ken = know;

wee = little (ууупс, в стандартном BrE wee — это эвфемизм слов “моча” и соответствующего действия в ванной комнате);

muckle = big;

braw = fine;

kirk = church;

glen - valley;

outwith = outside of;

bonnie = pretty;

bairn, он же wean (wee + one) = child;

lassy = girl.

Кстати, помните слезоточивый фильм Lassie про верную шотландскую колли?

Так вот - ie — это уменьшительно-ласкательный суффикс, который может сделать из любого предмета милоту, e.g. wee shoppie (маленький магазинчик).

Ещё из странного: шотландцы называют все fizzy drinks соком “juice”, и колу тоже.

Больше шотландского сленга в исполнении Джерарда Батлера:

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/watch?v=c42dvgPIfSk)

А вот видео, где американцы пытаются угадать значение некоторых шотландских слов (получается смешно):