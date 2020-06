– А что еще вы проходили?

– Еще Мистерию, - ответил Черепаха-Телячьи-ножки. – Мистерию древнюю и Мистерию новую. И Глубокологию. И еще Трясование. Учителем Трясования был один старый угорь. Он приходил раз в неделю и преподавал нам Трясование, Ляпку и Сжимопись.

– Хоть на что это похоже? – спросила Алиса.

Л.Кэррол «Алиса в стране чудес», перевод А.Щербакова

Наверное, для каждого русского школа настолько плотно ассоциируется с известным и понятным миром, что кажется, будто американец, говорящий, например, о своих оценках в школе, точно также может вспомнить угрюмый классный журнал с зелеными страницами, день окончания четверти и строй оценок на последней странице дневника.

Теоретически понятно, что в Америке все должно быть как-то не так. Но для того, кто не побывал в американской школе, это остается неизвестностью, даже несмотря на фрагменты из многочисленных фильмов.

В этой статье мы сделаем несколько штрихов к портрету американской школы, а точнее, к портрету одной из американских школ, которую заканчивает один из авторов. Мы сделаем именно несколько штрихов – по небольшому штриху к нескольким вопросам, касающимся организации обучения старшеклассников в Whitmore Charter School, Калифорния.

Being homeschooled

Whitmore Charter School – это школа, в которой дети старше 14 лет учатся заочно. На этапах начальной школы (elementary school) и младшей средней школы (junior high school) дети посещают ежедневные занятия, как и русские школьники. Однако после окончания девятого класса, 9th grade, дети или меняют школу, или переходят на заочное обучение. Этот этап обучения называется старшая средняя школа (senior high school).

Если ребенок продолжает обучение в Whitmore Charter School, он не посещает школу ежедневно, а, фактически, получает образование дома, считается, что его учат родители. Такой ученик называется «homeschooler». В школу эти дети приходят только на те предметы, заочное изучение которых невозможно, например, на иностранный язык.

Старшеклассники этой школы получают задания и выполняют их дома, периодически отчитываясь за выполненную работу. На вопросы о том, почему они предпочитают такую форму обучения, многие из них отвечают: ”Freedom of school work”; “To be able to do most of my work at home”.

School year

Учебный год начинается в августе и заканчивается в конце мая. Что примечательно, в каждом году назначается разный день для начала учебного года.

Школьный год делится на две части, два семестра, зимними каникулами, winter break, начинающимися за полторы недели до нового года и заканчивающимися через неделю после.

Во втором семестре весной школьники уходят на весенние каникулы, spring vocation, однако эти каникулы не разбивают семестр, перед ними не подводится никаких итогов обучения и не меняются предметы и учителя.

Кроме того, в феврале школьникам предоставляется целая «президентская неделя» выходных – “President’s week break”. Это неделя до дня рождения Вашингтона. День рождения Вашингтона является официальным праздничным днем и отмечается в третий понедельник февраля в большинстве штатов.

О начале и конце учебного года, каникулах, выходных, вечеринках и других школьных мероприятиях можно узнать на сайте школы.

Campus

Внешне эта школа представляет собой не привычное большое здание, а разбросанные по территории домики. Как вы, наверное, знаете, так устроены многие университеты и школы Америки, и это называется «кампус», “campus”. В каждом маленьком строении этой школы располагается от одной до четырех аудиторий. Каждая аудитория имеет свой номер: “room 1”, “room 2”, “room 3”… В общей сложности в кампусе 30 аудиторий. Корпуса на четыре аудитории имеют два входа, в них можно зайти с двух противоположных сторон.

Территория кампуса обнесена забором, однако зайти за этот забор может любой желающий. Для охраны школы существует security. В отличие от охранников в российских школах, которых легко можно узнать по камуфляжу, эти сотрудники не носят специальной формы.

Большинство учеников привозят в школу родители, и на территории школы ребенок должен оставаться в течение своего учебного дня. Но родители могут подписать документ о том, что школьник может уходить с территории кампуса сам в любое время, permission to be off campus grounds.

Однако если школьник уходит во время урока, это может иметь для него негативные последствия. Именно потому, что школьников привозят родители, пропуски занятий, truancy, большая редкость.

Кроме того, если семья состоит на довольствии государства, за пропуски школьных занятий государство снижает сумму выплачиваемых на обучение ребенка денег. Администрация школы ведет специальную ведомость, record, посещаемости и предоставляет ее в специальные органы.

За опоздание на занятие снижается оценка за занятие, так как школьник не успевает выполнить должного количества заданий. Если опоздания случаются часто, то об этом информируют родителей.

На территории кампуса можно найти также всевозможные детские качели, карусели и «лазульки», а также “pole”, железный столб с привязанным к нему мячиком. Остальное место занимают дорожки и газоны. Раз в неделю, по четвергам, зеленые газоны кампуса прямо во время учебного дня шумно косят, что, по отзывам, немало отвлекает школьников от занятий.

Около учебных блоков находятся фонтанчики, fountains, с питьевой водой. Именно к такому фонтанчику идет учащийся, поднявший во время урока руку и спросивший: «May I go get a drink?». Разрешения выйти, чтобы попить воды, можно спросить в любой момент. К слову, на уроке школьник может спросить разрешения выйти в туалет: «May I go to the bathroom (restroom)?».

В классных комнатах все более привычно – парты и “whiteboard”, белая доска, на которой пишут фломастерами, становящаяся обычной и в российских школах.

Остается добавить еще несколько слов о столовой, “cafeteria”. Там продают сок, молоко, фрукты, пирожные, сосиски. Однако школьник, пришедший подкрепиться, лишен выбора и, заплатив два доллара, он получает набор – такой же, как и все другие. Наборы меняются каждый день, но всегда стоят два доллара.