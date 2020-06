Courses

В этой школе, как и во многих других, существует сложная и гибкая система выбора изучаемых дисциплин, courses. В предлагаемом списке многочисленных предметов можно увидеть как знакомые каждому русскому названия, например, «химия», «история» и «математика», так и более экзотические: “Driver Education”, “Bible in History and Literature”, “Health”, “Keyboarding” и др.

Предмет “Driver Education” преподается в течение семестра и предполагает изучение правил дорожного движения, rules of the road, фрагменты законодательства штата Калифорнии, касающиеся вождения автомобиля, а также основы безопасного вождения, knowledge and attitudes essential to safe driving. По окончанию этого курса те ученики, которые получили итоговую оценку не ниже “C” получают специальный сертификат, “Certificate of Completion”, от Департамента Управления Транспортом.

“Bible in History and Literature” изучается в течение года. В числе прочего школьники изучают Ветхий завет, the Old Testament, и жизнь Христа, the life of Christ, по Библии Короля Иакова (это английский перевод Библии 1611 года, имеющий статус канонического), при этом подразумевается, что школьник может выбирать перевод Библии сам.

“Health” – это он-лайн курс о здоровом образе жизни и здоровом питании.

Предмет “Keyboarding” предназначен для школьников, которые хотят научиться быстрее и качественнее печатать, в отличие от курса “Health” эта дисциплина предполагает 60 часов практики.

Удивляет количество одновременно изучаемых курсов. Один из авторов этой статьи изучает химию, испанский, американскую историю, литературу, а также диковинный для русских читателей предмет “career” (карьера); итого пять предметов.

Изучение предметов организовано по-разному

Химия изучается дома, по учебнику, textbook, в котором есть не только информация, но и вопросы для контроля. Контроль за правильностью ответов осуществляют родители, другими словами, в течение семестра оценки по химии школьнику выставляют мама или папа. При этом существуют и лабораторные занятия, где школьники занимаются химическими опытами, которые опасно проводить в домашних условиях, однако эти занятия проходят в другой школе, так как в Whitmore Charter School нет своей лаборатории.

Изучение испанского в основном проходит в школе. Раз в неделю выбравшие этот предмет школьники собираются в одном из корпусов кампуса на полуторачасовой урок, a class (слово “lesson”, конечно, хорошо знакомо школьникам, но в значении «урок вообще» или «раздел в учебнике»), который ведет носитель языка, учитель, приехавший в Америку из Испании и говорящий на английском с легким акцентом.

Каждые полчаса звенит звонок, извещающий о том, сколько прошло времени и позволяющий держать время под контролем, но это лишь информационные звонки, от них не зависят ни конец урока, ни начало перемены (“recess”).

В школу ребенок берет с собой только тетрадь и карандаш, ручками в школе писать не принято. На уроке учитель и ученики общаются в основном на испанском. Несмотря на популярность этого языка в Калифорнии, лишь немногие школьники изучают его по несколько лет, а большинство, как правило, бросает его изучение через год или два.

Остальные три предмета изучаются полностью самостоятельно. Учитель через Интернет дает ученикам задания: написать сочинение, ответить на вопросы; а ученики, через Интернет же должны к определенному сроку отправить выполненное задание.

Сочинения измеряются в дюймах, то есть в длине текста, набранного на компьютере определенным кеглем через определенный интервал. В зависимости от здравости учителя эта длина может быть жесткой – восемь дюймов и ни больше, ни меньше – или более или менее свободной – шесть-десять дюймов.

Задание по литературе, например, может быть сформулировано следующим образом: «Представьте, что вы оказались на необитаемом острове, и у вас есть музыкальный плейер и четыре диска. Какие бы диски вы хотели взять с собой на необитаемый остров? Напишите по четыре дюйма о каждом из них».

Темы сочинений могут быть несколько шокирующими: «Представьте, что вы медная проволока, которая пошла гулять в горы и решила искупаться в озере с медным купоросом. Напишите сочинение на восемь дюймов о том, как это было и какие химические реакции с вами произошли».

Каждое задание имеет и свой «вес» в баллах. Например, за одно задание можно получить максимум 50 баллов, а за другое – 10. В конце семестра высчитывается средний балл.

Дисциплина “career” учит школьника готовности выражать свое мнение другим ученикам, разговаривать про свое будущее, формулировать свои цели на ближайшее и отдаленное будущее, short-term goal и long-term goal. Ученики получают, например, такие задания: «Напишите о том, что вы планируете делать через пять лет».

Учителей школьники видят только тогда, когда нужно решить текущие вопросы, например, почему именно так, а не иначе, было оценено какое-то задание.

Кроме учебных дисциплин школа предлагает посещать также всевозможные “Enrichment Activities and Organizations” – то, что бы мы назвали «кружки и секции» - от курсов по высшей математики до гольфа. Школа постоянно призывает родителей и детей предлагать новые идеи для подобных занятий.

Testing

Весной, в апреле или в мае, на сайте школы учащиеся и их родители видят объявление, извещающее о государственном тестировании: “California state CST testing. All 3 days on campus!!! 2-nd – 11th grade”. Как видно из объявления, тестирование проходит в школе. В одной аудитории собираются учащиеся из одного класса (from the same grade) и проходят тестирование. Проверяются тесты не в школе, а в центральной организации. После тестирования по каждому предмету выставляется итоговая оценка, от “A” до “F”. Оценка зависит от процента правильно выполненных заданий, каждое задание составляет 2%:

90%-100%= A (“I got an A”)

80%-90%=B

70%-80%=C

60%-70%=D

50%-60%=F

0%-50%=0

При этом зачетными оценками считаются только оценки от “A” до “D”, оценка же “F” считается неудовлетворительной, незачетной. Если же тест выполнен меньше, чем на 50 %, оценка не выставляется, а тест считается проваленным. Для оценки теста используются также и словесные выражения: “star testing” - хорошо пройденный тест, “average score” – более или менее хорошо, “below average” – выше среднего и “above average” – ниже среднего.

В действительности и оценка “D” считается «провальной» (“Everything below C is a fail”), так как котируются только первые три оценки.

Parties

Хотя старшеклассники школы обучаются фактически по заочной программе, это вовсе не означает, что они не общаются друг с другом и живут полностью изолированной жизнью.

Напротив, администрация школы всячески стремится установить и сохранить традиции и добивается того, чтобы школа воспринималась не просто как формальное место обучения, но и как организация, «родная» для своих воспитанников.

Этой цели служит очень многое: школа имеет свой сайт в Интернете, выпускается школьная газета, в конце года печатается и продается ученикам (американский менталитет все-таки виден) традиционный ежегодник, “year-book”, рассказывающий о самых интересных моментах жизни школы в прошедшем году. Последние страницы этого ежегодника оставлены чистыми и по традиции школьники на последней вечеринке в году пишут друг другу что-то на память.

Вообще традиция школьных вечеринок, parties, имеет свои особенности, не привычные для русского школьника. Если в России это в основном вечера, в конечном счете переходящие в дискотеку, то вечеринки в Whitmore Charter School имеют более гибкую структуру.

Во-первых, они проходят в разных местах: от самой школы до ресторанов. Во-вторых, они имеют разные названия и разный колорит. Вплоть до того, что даже танцевальные вечеринки называются и проходят по-разному. Например, русские школьники хорошо знают, что такое «дискотека», но почти не употребляют выражение «танцевальный вечер», в то же время для американского школьника существует и то, и другое, причем «танцы» (“dances”) – это совсем не то, что «дискотека» (“disco”). Это другой характер вечеринки, там другая музыка, другой характер общения. Некоторые школьники с удовольствием ходят на “dances”, хотя не танцуют, это, скорее, приятное общение под музыку.

Организацией вечеринок и других школьных мероприятий занимается президент школы (President), главная задача которого – заботиться о том, чтобы у школьников и их родителей был «интересный школьный год».

Президента и его команду - вице-президента (Vice President), секретаря (Secretary), казначея (Treasurer) и информационного директора (Communications Director) ежегодно выбирают ученики школы. Кандидаты на эти должности проводят избирательную кампанию, включающую, например, призыв голосовать за себя в школьной газете: “Hi, I’m Christian Vrieling, the most qualified and hard working candidate for President in this year’s election” («Здравствуйте, я Кристиан Врилинг, самый компетентный и трудолюбивый кандидат в президенты…»); “Hello, I’m William Andersen. I am running for Treasurer because I have strong math skills” («Здравствуйте, я Вильям Андерсен, я выдвигаю свою кандидатуру на должность казначея, так как у меня сильные математические способности»)…

Как видим, разительные отличия между русской и американской школой наблюдаются почти во всех сферах: и в организации учебного процесса, и в традициях, и в оценках успеваемости. Не нам судить, какая система образования удачнее и лучше выполняет свою функцию. Цель этой краткой заметки – познакомить читателя с некоторыми особенностями организации учебного процесса в обычной американской школе. Если читатели найдут здесь что-то интересное или полезное для себя – авторы считают свою задачу выполненной.