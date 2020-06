St. Patrick's Day

17 марта - День Святого Патрика

Так же как три листа могут расти от одного стебля,

так и Бог может быть един в трех лицах

St. Patrick

В отличие от жителей других стран Объединенного Королевства, ирландцы отмечают день Святого Патрика, потому что это день покровителя Ирландии. В современном мире праздник отмечается не только в самой Ирландии, но и везде, где есть хоть сколько-нибудь значительное скопление этого веселого народа. Считается, что каждый человек в этот день может стать почетным ирландцем – если только захочет.

История праздника

Как обо всех святых, о Св.Патрике существует множество легенд, официальная гласит: 17 марта 415 года нашей эры в Уэлльсе, в семье римских граждан, родился мальчик - Maewyn Succat. Отец Мэвина был мелким землевладельцем и дьяконом местной церкви, но занимал эту должность он в основном из-за денег, поэтому юный Патрик не был глубоко верующим. Вера пришла к нему через лишения: примерно в 16 лет мальчик был захвачен в плен пиратами и привезен в Ирландию, где попал в услужение к вождю по имени Милчу. Юный паренек был выбран работать пастухом. В полном одиночестве Мэвин начал молиться дни на пролет. И только спустя шесть лет юноша услышал голос Бога: "Скоро ты вернешься домой. Смотри, твой корабль ждет". Молодой пастух бежал, добравшись до побережья, он попросил моряков взять его на борт, уверяя, что его семья оплатит расходы, однако капитан отказал. Тогда Патрик снова стал молиться, и капитан неожиданно изменил свое решение.

Вернувшись домой, Патрик твердо решил стать на духовный путь. Он познакомился с французским епископом Германусом, который укрепил его в этом стремлении. Позже Патрик вернулся в Ирландию в качестве миссионера.

В современной Ирландии Патрик почитается как святой, принесший Ирландии христианскую веру. Правда, христианские монастыри существовали и до него, что дает повод историкам усомниться в правдивости легенды. Некоторые ученые считают, что Патрик – не конкретный человек, а собирательный образ нескольких миссионеров, оставивших заметный след в истории христианизации Ирландии. Этот римский титул со временем приобрел значение имени.

С древних времен в Ирландии существует традиция прикреплять к одежде листок трилистника, символизирующий крест, цвет католицизма, да и символьный цвет самой "изумрудной страны". И вот еще одна загадка: был ли трилистник привезен Патриком на ирландскую землю или этот цветок связали с именем святого только после его смерти? Легенда гласит, что Патрик с помощью трехлистного клевера (shamrock) объяснял людям понятие Святой Троицы. "Так же как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах".

Самая известная легенда гласит: однажды, во время Великого поста, Св. Патрик постился в течение сорока дней и ночей на вершине горы Кроу. Бог испугался, что он может умереть, не закончив свое жизненное предназначение, и попросил прекратить пост, но святой выдвинул три условия: ирландцы не должны жить постоянно под гнетом, страна будет затоплена за семь лет до конца света, чтобы избежать разрушения, и чтобы сам Патрик мог судить всех в последний день. После гору стали называть Croagh Patrick. Каждый год в день святого Патрика тысячи паломников поднимаются на святую Croagh Patrick, высотой 765 метров над уровнем моря, многие – на босую ногу.

Несмотря на то, что 17 марта отмечают христианский праздник, у Дня святого Патрика есть и языческие мотивы. Так, одним из его непременных героев являются лепреконы - сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом. Если удачливому искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, то это существо должно рассказать человеку, где спрятаны его сокровища.

Счастье в День Святого Патрика можно обрести иначе - стоит только найти четырехлистный клевер. Такой листочек клевера приносит удачу всегда, но в День святого Патрика сила его удваивается. Непонятно только где искать клевер в начале холодной весны, когда его на лугах и в помине нет.

«St.Patrick's Day» сегодня

Традиционно в День Святого Патрика устраиваются парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, а также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки. Первый парад состоялся в 1762 году в Нью-Йорке. Последнее время спор за звание родины парадов в честь дня Святого Патрика у Нью-Йорка активно оспаривает Бостон - город с самой большой ирландской диаспорой в США. Трудно сейчас разобрать кто прав, так как самих США тогда еще не было, были лишь колонии ее величества Королевы Англии в Новом Свете.

В настоящее время фестивальный парад Дня Святого Патрика празднуют сотни миллионов людей во всем мире. В этот день весь мир – от Дублина до Сиднея и от Нью-Йорка до Москвы с Петербургом – становится ирландским. Ирландцы и их друзья вспоминают национальную музыку и танцы, ставят спектакли и устраивают весёлые торжества. Но прежде всего – парады с народным творчеством и смеющимися лицами.

В самой Ирландии парад проводится более чем в 30 городах: основные парады проходят в Корке, Галвее, Лимерике и, конечно же, в Дублине. Забавно, что в Ирландии этот праздник долгое время считался исключительно религиозным, а до семидесятых годов прошлого столетия ирландские законы предписывали всем пабам 17 марта закрываться! Теперь же на главных улицах Дублина проходят праздничные шествия, в пабах играет живая музыка. Жители города надевают рыжие парики и зеленые кепки, берут горшочки с шемроком и национальные флаги. А вечером устраивают фейерверки и салюты. Праздник всегда проходит в безудержном веселье.

В США проживает немало ирландцев, поэтому не удивительно, что день Святого Патрика отмечается там очень широко. В этот день все вокруг зеленеет: в барах подают зеленое пиво, в магазинах торгуют зелеными бубликами, а в Чикаго заходят еще дальше и красят воду в реке в зеленый цвет. Здесь проходят церковные службы, гуляния и парады общегородского масштаба. В них принимают участие не только ирландцы, любые американцы не прочь повеселиться в этот день.

В Нью-Йорке 17 марта проходит масштабный уличный парад. Шествие движется по 5-ой авеню - главной улице города, практически, в течение всего дня. Предваряет парад праздничная месса, проводимая в Соборе Святого Патрика.

День святого Патрика в Канаде – это день странников и путешественников. В этот день во всех ирландских кабачках толпится народ, одетый в зеленые костюмы и пьет зеленое ирландское пиво. Звучат волынки и деревенские скрипки, люди веселятся, танцуют ирландские танцы и поют песни.

В некоторых провинциях праздник отмечается не непосредственно 17 марта, а в ближайший к этой дате понедельник, делая его из самого тяжелого дня недели, в самый веселый и радостный.

St Patrick's Day songs & poems

Leprechaun

(can be sung to the tune of Mary Had a Little Lamb)



I'm looking for a leprechaun,

Leprechaun, leprechaun.

I'm looking for a leprechaun,

Do you know where he's gone?



He wears a suit that's made of greeen,

Made of green, made of green,

He wears a suit that's made of green,

Do you know where he's gone?



He lives by a rainbow and hides his gold,

Hides his gold, hides his gold,

He lives by a rainbow and hides his gold,

Do you know where he's gone?



If you see a leprechaun,

Leprechaun, leprechaun,

If you see a leprechaun,

Please tell me where he's gone!

St. Patrick's Day

St. Patrick's Day is here, you see.

We'll pick some shamrocks, one, two, three.

We'll count the leaves and look them over,

And maybe find a four-leafed clover.

I'll sew green buttons on my vest,

Green for St. Patrick is the best.

I'll wear a green hat, very high,

And dance a jig--at least I'll try!

Five Little Shamrocks

One green shamrock, in the morning dew;

Another one sprouted;

And then there were two.

Two green shamrocks, growing 'neath the tree,

Another one sprouted;

And then there were three.

Three green shamrocks, by the cottage door,

Another one sprouted;

And then there were four.

Four green shamrocks, near a beehive;

Another one sprouted;

And then there were five.

Five little shamrocks, bright and emerald

Five little shamrocks, bright and emerald green,

Think of all the luck these shamrocks will bring.