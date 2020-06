ST. VALENTINE’S DAY ИЛИ САМЫЙ СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ИЗ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ

День святого Валентина – самый нежный и романтичный день для всех: влюбленных или только мечтающих о любви. День, наполненный поздравлениями, сердечками, конфетами, открытками, розами и словами любви. Это день признаний и проявления чувств. День, когда даже самый робкий и нерешительный может сказать о симпатии. Даже если вы не влюблены, 14 февраля вы обязательно получите положительные эмоции и удовольствие от царящей романтической атмосферы.

Пpаздник влюбленныx oтмечаетcя в Евpoпе c 18 века, в CША c 1777 года, а в cтpанаx CНГ c начала 1990-x гoдoв. Каждый народ отмечает день святого Валентина по-разному, жители Англии, видимо, собрали все лучшие традиции в своей культуре. Вот основные из них:

♥ День святого Валентина в Англии - это одновременно день поминовения мученика святого Валентина (14 февраля) и языческий праздник Луперкалия (15 февраля), во время которого в древности приводили жилище в порядок и восхваляли самого игривого бога древнеримского пантеона Фавна (Луперк - одно из его прозвищ), а также основателей Рима – Ромула и Рема. Также в этот день римляне предавались не только буйному веселью, но и, с особой старательностью, любовным утехам. ♥ В Британию праздник попал во время вторжения римлян. Со временем в Англии этот праздник стал сопровождаться тайным вручением подарков. В старину вечером 13 февраля воздыхатели клали свои дары на ступеньки около заветной двери, звонили и убегали. Кстати поздравительная открытка как таковая появилась именно в связи с днем Валентина, и родина ее - Англия. Первым открытку отправил Чарльз Герцог Орлеанский своей возлюбленной. ♥ Интересно, что англичане в День святого Валентина посылают любовные послания не только друзьям и знакомым, но и своим домашним животным, которых они считают полноправными членами семьи. ♥ Особое место в этот день уделяют цветам, традицию дарить цветы англичане заимствовали у французов: наибольшее предпочтение отдается красной розе, которая, согласно легенде, появилась благодаря богине любви и красоты Афродите. Как-то, богиня наступила на куст белых роз, и, уколов ногу о шипы, окрасила эти цветы в алый цвет. Также поговаривают, что Людовик XVI преподнес Марии-Антуанетте в St. Valentine’s Day букет красных роз и отсюда, как полагают, пошла традиция дарить именно эти цветы. ♥ В последнее время 14-го февраля стало популярным не только посылать милые открыточки, но и дарить своим любимым сладости в виде сердечек, мягкие игрушки, особенно столь популярных в Британии медвежат Teddy. ♥ Традиция подарить своей второй половинке что-нибудь сладенькое есть и в Америке. В прошлые века американцы и американки дарили друг другу марципаны. Это был довольно ценный подарок, поскольку марципан содержал сахар, который стоил очень дорого. С 1800 года началось широкое использование сахарной свеклы, и американцы наладили производство карамели. В день Святого Валентина они выцарапывали на красно-белых конфетках соответствующие празднику слова. В 50-е года конфеты стали укладывать в картонные коробочки в форме сердца. Так прогресс помогает молодым парам баловать друг друга вкусными подарочками. По американской традиции с днем всех влюбленных поздравляют не только тех, с кем состоят в романтических отношениях, но и всех, кого просто любят, – мам, пап, бабушек, дедушек, друзей. ♥ Во многих странах в этот день гадают, особенно сильно в предсказания во время празднования Дня святого Валентина верят в Англии. Незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый. В Дербшире (одном из графств центральной Англии) девушки обходят церковь в полночь, делая от трех до двенадцати кругов, повторяя стихи-заклинания. И после этой нехитрой процедуры, считается, к ним должна прийти настоящая любовь. По другой традиции в этот день молодые англичанки кидают в реку или пруд свернутые клочки бумаги с написанными на них мужскими именами. Имя, которое всплывет первым, будет носить будущий жених. ♥ В Англии также популярны так называемые "ложки любви". Перед праздником влюбленные вырезают из дерева ложку, украшают ее сердечками, ключами и замочными скважинами и дарят друг другу. Такой подарок буквально сообщает одаряемому: "Ты нашел путь к моему сердцу". Также принято обмениваться перчатками, кольцами и конфетами. ♥ В Шотландии весь день веселятся по полной программе и в больших компаниях: устраивают шутливую вечеринку «холостяков», куда приглашают только незамужних девушек и неженатых парней.