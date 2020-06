Использование bring и take оказывается сложным для многих студентов.

Выбор между bring или take зависит от расположения говорящего.

- Если оратор ссылается на текущее местоположение, то он использует bring.

Например, человек говорит о помещении, куда он пришел с чем-то.

Examples:

I'm glad you brought me to this shop. It's great! - Я рад, что ты привел меня в этот магазин. Это здорово!

I'll bring the map with me on the trip. - Я принесу карту для поездки.

- Если же говорят о чем-то, что было перемещено на другое место, то используют take.

Examples:

The coach took the boys to football field. - Тренер переместил мальчика на футбольном поле.

Jack took his laptop with him on his trip. - Джек взял ноутбук с собой в поездку.