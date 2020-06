"Хорошо" - это прилагательное, которое также является и наречием. Зачастую неправильно используют формы good и well не только студенты, изучающие английский, но и носители языка.

Examples:

I did good on the test. (incorrect!)

Correct form: I did well on the test.

She played the game good. (incorrect!)

Correct form: She played the game well.

- Используйте форму good описывая что-то или кого-то. С другими словами используйте good, сообщая о состоянии кого-то или чего-то.

Examples:

She is a good tennis player.

Tom thinks he is a good listener.

- Используйте well для описания ситуации, когда кто-то или что-то хорошо выполняет некое действие.

Examples:

She did extremely well on the exam.

Our parents think we speak English well.