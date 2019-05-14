"Хорошо" - это прилагательное, которое также является и наречием. Зачастую неправильно используют формы good и well не только студенты, изучающие английский, но и носители языка.
Examples:
I did good on the test. (incorrect!)
Correct form: I did well on the test.
She played the game good. (incorrect!)
Correct form: She played the game well.
- Используйте форму good описывая что-то или кого-то. С другими словами используйте good, сообщая о состоянии кого-то или чего-то.
Examples:
She is a good tennis player.
Tom thinks he is a good listener.
- Используйте well для описания ситуации, когда кто-то или что-то хорошо выполняет некое действие.
Examples:
She did extremely well on the exam.
Our parents think we speak English well.
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