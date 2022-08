В русском языке выражение “пожалуйста” может иметь несколько значений - в смысле просьбы, когда мы просим кого-то что-то сделать, равно как и в смысле благодарности, когда используется выражение “всегда пожалуйста”.

Английский язык в этом схож с русским, но несмотря на то, что и please и you are welcome переводятся одинаково - “пожалуйста”, используются они в различных контекстах.

Please

Please [pliːz] - применяется в случаях, когда необходимо исключительно вежливо изложить какую-то просьбу.

Например:

Будьте добры чашку чая, пожалуйста - “May I have a cup of tea please?”

“Could you give me a pencil, please?” - Дайте мне пожалуйста карандаш.

You are welcome

You are welcome [ju ɑː ˈwɛlkəm] - также как и в русском языке, используется, в смысле “пожалуйста” в ответной реплике при выражении чьей-то благодарности.

Например:

Many thanks for your assistance! -You are welcome! - Большое спасибо Вам за помощь! - Пожалуйста!

Your answer was in time! You are welcome! - Ваш ответ был очень кстати! - Пожалуйста!

Как видно из примеров, конструкции английских фраз нередко похожи на обороты, используемые и в русском языке, что облегчает усвоение подобных примеров.