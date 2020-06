Английский язык отличается от русского тем, что в нем встречаются слова схожие по смыслу, но применяемые в различных контекстах.

Одним из ярких примеров таких лексических казусов - глаголы Learn и Study - учиться, обучаться, узнавать. Главная разница между ними в широте понятий.

Глагол Learn

Learn [lɜ:rn] - значительно более широкий термин, подразумевающий чаще всего самостоятельное получение каких-то навыков или информации.

Например: Alex can’t learn how to drive a car (Алекс не может научиться водить машину).

Или: We learned that they decided to travel (Мы узнали, что они решили поехать в путешествие).

Кроме того, есть и устойчивые лексические конструкции, в которых принято употреблять именно глагол learn:

- learn by heart (выучить наизусть);

- learn from mistakes (учиться на своих ошибках);

- live and learn (век живи - век учись).

Глагол Study

Study ['stʌdi] - более узкий термин, предполагающий по смыслу обучение по программе. Чаще всего этот глагол употребляется именно в контекстах связанных непосредственно с прохождением обучения в учебном заведении.

Например: She’s studying at Moscow (она учится (в учебном заведении) в Москве).

Или: It was useful to study the labour law (было полезно изучить трудовое законодательство).

В конструкции study hard (усердная учёба) - принято использовать именно термин study.

Оба слова переводятся на русский, как “учиться”, и даже если они будут применены некорректно, иностранцы поймут, о чем идет речь. Но также они и поймут, что перед ними находится человек, уровень владения языком которого далек даже от fluent, не говоря уже о native speaker.