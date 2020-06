Четыре наречия - yet, already, still и so far неотъемлемо сопровождают все сложные времена английского языка.

Поэтому новички часто путаются, как правильно использовать эти слова, перевод которых схож между собой:

yet - “еще”, хотя в зависимости от контекста может использоваться в смысле “уже”,

already - “уже”,

still - “все еще”,

so far - “вплоть до текущего момента времени”

Проще понять разницу между ними на конкретных контекстных примерах.

Yet

Yet [jet] - наречие, которое в зависимости от конструкции фразы может носить смысл “еще” или “уже”.

Если предложение вопросительное - значит yet переводится, как “уже”.

Если фраза отрицательная - yet применяется, как “еще”. Согласно правил формирования лексических конструкций, размещается всегда в конце предложения.

Например:

Ты уже встретил коллег? Have you met your colleagues, yet?

Ты уже покинул страну? Have you left the country yet?

I haven’t talked to them yet. Я с ними еще не говорил.

She hasn’t completed her meeting yet. Она еще не закончила совещание.

Already

Already [ɔ:l'redi] - также, как и предыдущий термин переводится, как “уже”, но в утвердительных предложениях и когда речь идет о событиях уже ставших прошлым, то есть совершившихся, завершенных.

Например:

We already discussed all the hard points. Мы уже обсудили все сложные моменты.

Sorry John, but the meeting is already finished. Прости Джон, но встреча уже закончилась.

Still

Still [stɪl] - наречие используемое в смысле “до сих пор” или “все еще”. Употребляется для характеристики действия, события, которое продолжает длиться, не завершившийся. Использовать термин можно, как при описании событий в настоящем времени, так и в отношении того, что происходило в прошлом.

Например:

We are still waiting their answer. Мы всё ещё ожидаем от них ответа.

I am still in a meeting - I will call you back. Я все еще на встрече, я тебе перезвоню.

Last year at the beginning of June i was still on vocation. В прошлом году в начале июня я все еще был в отпуске.

So far

So far [səʊ 'fɑ:(r)] - самое сложное по части применения наречие из всех перечисленных. Смысл “вплоть до настоящего момента/ пока что” следует понимать буквально - что будет через минуту в будущем, как изменится ситуация неизвестно.

Например:

So far I did only one piece of work - Пока что я завершил лишь часть работы.

He didn’t provide us the answer so far - До настоящего момента он не направил нам ответа.

Если сравнивать so far и yet, то в лексических конструкциях носящих отрицательный оттенок ими можно заменять друг друга.

Можно сказать “Я до сих пор не нашел потерянный кошелек” - “I hadn't found the lost wallet” или “I hadn't found the lost wallet so far”. Обе конструкции верны.

Но в предложениях-утверждениях следует применять только so far, поскольку что будет в будущем не известно.

Чтобы запомнить разницу необходимо, как можно больше практиковаться - только практические упражнения позволяют надежно закрепить изученный материал.