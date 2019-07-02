Носитель языка
0

Нина Викторовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ЕГЭ по английскому
0

Опыт работы

1998-2019 - Преподаватель МГЛУ, частный репетитор английского

О себе

Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Баррикадная
null руб.
за час
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Носитель языка
0

Зорина Галина Александровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ЕГЭ по английскому
0

Образование

1991-1995 - МГЛУ им. Мориса Тoреза, Cambridge Certificates TKT, обширная практика за рубежом.

Опыт работы

1995-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Мультимедийная, коммуникативная, для дошкольников уникальная авторская методика.

Репетиторы онлайн Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Баррикадная
750 руб.
за час
Показать контакты

Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 375 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 750 рублей и доходит до 750. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для подготовки к ЕГЭ

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.