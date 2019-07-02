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Опыт работы
1998-2019 - Преподаватель МГЛУ, частный репетитор английского
О себе
Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!
Образование
1991-1995 - МГЛУ им. Мориса Тoреза, Cambridge Certificates TKT, обширная практика за рубежом.
Опыт работы
1995-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Мультимедийная, коммуникативная, для дошкольников уникальная авторская методика.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 750 рублей и доходит до 750. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.