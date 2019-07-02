Носитель языка
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Михайлова Евгения Витальевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ЕГЭ по английскому
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Образование

1993-1998 - Высшее лингвистическое образование. Диплом филологического факультета МГУ. Международные сертификаты: TKT, JET SE

Опыт работы

1998-2019 - Преподаватель с 20-летним стажем, в т.ч. за рубежом (Университет им. Сергио Арболеды, Богота, Колумбия, в тесном сотрудничестве с преподавателями-носителями языка)

О себе

Преподаватель с 20-летним стажем, в т.ч. за рубежом

Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому Английский для детей
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Октябрьское Поле
950 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 950 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 950 рублей и доходит до 950. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для подготовки к ЕГЭ

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.