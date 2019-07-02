Носитель языка
0

Елена Викторовна Байкина

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ЕГЭ по английскому
0

Образование

1984-1989 - МГЛУ (бывший иняз им. М. Тореза)

Опыт работы

1989-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве

ЕГЭ по английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Выхино
2000 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 2000 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для подготовки к ЕГЭ

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.