Стоимость занятия с репетитором в Москве Средняя цена за час - 500 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 500 рублей и доходит до 500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.