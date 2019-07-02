+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Образование
1987-1992 - МГЛУ
Опыт работы
2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий
Цена репетитора по английскому за час начинается от 500 рублей и доходит до 500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.