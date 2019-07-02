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Образование
1994- 1996 - МГУ им Ломоносова, ф-т иностранных языков и ф-т иностранных языков и регионоведения 1987-1993 - Национальный исследовательский университет "МЭИ", Теплофизика
Опыт работы
1996-2012 - МГУ им Ломоносова 2017-по настоящее время - Высшая Школа Экономики
О себе
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Цена репетитора по английскому за час начинается от 2500 рублей и доходит до 2500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.