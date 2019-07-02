Носитель языка
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Статус:
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку
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Образование

1994- 1996 - МГУ им Ломоносова, ф-т иностранных языков и ф-т иностранных языков и регионоведения 1987-1993 - Национальный исследовательский университет "МЭИ", Теплофизика

Опыт работы

1996-2012 - МГУ им Ломоносова 2017-по настоящее время - Высшая Школа Экономики

О себе

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Общий курс английского Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Полежаевская
2500 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 2500 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 2500 рублей и доходит до 2500. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах для подготовки к международным экзаменам по английскому

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.