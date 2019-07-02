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Образование
2009-2009 - University of Cambridge (CELTA) 2004-2006 - University of Piura (Teaching English as a Foreign Language)
Опыт работы
2003 - 2008 - ICPNA Chiclayo 2008 - 2019 - Lingua Moscow
О себе
TOEFL preparation in Moscow
Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.