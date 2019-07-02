Носитель языка
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Крылова Ольга Петровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку
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Образование

1983-1988 - МГУ им М.В. Ломоносова, факультет иностранных языков

Опыт работы

1988-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Все аспекты языка. Любой уровень. Подготовка к интервью, презентациям, конференциям, пр. Деловая переписка, IELTS, TOEFL, FCE, ACCA, пр. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Постановка произношения. Разговорная речь. Преодоление языкового барьера

Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Преображенская площадь
800 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 800 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 800 рублей и доходит до 800. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах для подготовки к международным экзаменам по английскому

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.