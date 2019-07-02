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Образование
1976-1981 - МГУ
Опыт работы
1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Разговорный английский и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве
Цена репетитора по английскому за час начинается от 1000 рублей и доходит до 1000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
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