Отзывы

Stepan

С Клевисом мой уровень знания английского сильно вырос уже за 3 месяца занятий. Не пугайтесь, что он носитель, Клевис довольно-таки хорошо говорит на русском, если вам что-то непонятно в английском, то он доступно все объяснит и на русском.