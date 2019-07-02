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Образование
1995-2000 - Квалифицированный преподаватель с 17-летним репетиторским стажем. Дипломы ОЗПИ, ГУУ. Учитель английского и немецкого языков
Опыт работы
2000-2019 - Опыт работы в школе, на курсах иностранных языков, в иностранных компаниях с экспатами. Погружение в англоязычную среду
О себе
Разговорный и деловой английский. Подготовка к собеседованию на английском языке. Business English dialogue. Подготовка в ВУЗы (акцент на разговорной практике, грамматике).
Цена репетитора по английскому за час начинается от 600 рублей и доходит до 600. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.