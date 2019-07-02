Носитель языка
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Людмила Александровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы с общим курсом английского языка
0

Образование

1981-1986 - ГБПИ

Опыт работы

1998-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

У меня 23-летний стаж подготовки в престижные университеты США, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Австрии, Германии

Общий курс английского Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Проспект Мира
800 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 800 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 800 рублей и доходит до 800. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по общему курсу английского

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.