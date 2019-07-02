Носитель языка
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Балашова Елизавета Сергеевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 10 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы с общим курсом английского языка
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Образование

2005-2010 - Московский государственный лингвистический университет МГЛУ (МГПИИЯ им. Мориса Тореза), факультет теории и методики преподавания иностранных языков и культур, специальность - преподаватель английского языка, 2010 г. Международный Кембриджский сертификат

Опыт работы

2008-2019 - Преподаватель английского

О себе

Моя главная цель – научить интуитивно понимать структуру языка, его грамматику, стилистику, осваивать большой объём широко используемых слов и фраз в разных сферах, а самое главное – научить применять знания.

Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Тимирязевская
750 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 750 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 750 рублей и доходит до 750. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по общему курсу английского

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.