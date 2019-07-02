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Образование
2005-2010 - Московский государственный лингвистический университет МГЛУ (МГПИИЯ им. Мориса Тореза), факультет теории и методики преподавания иностранных языков и культур, специальность - преподаватель английского языка, 2010 г. Международный Кембриджский сертификат
Опыт работы
2008-2019 - Преподаватель английского
О себе
Моя главная цель – научить интуитивно понимать структуру языка, его грамматику, стилистику, осваивать большой объём широко используемых слов и фраз в разных сферах, а самое главное – научить применять знания.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 750 рублей и доходит до 750. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
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