Носитель языка
0

Виктория Тазина

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы с общим курсом английского языка
0

Образование

1995-2000 - Диплом МГЛУ

Опыт работы

2003-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Результаты ЕГЭ за 2018 год: 91 и 92 балла. Подготовка к экзамену на основе создания языковой базы плюс отработки типовых заданий и использования разработанных шаблонов. Постоянный набор новой лексики.

ЕГЭ по английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Тушинская
2000 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 2000 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по общему курсу английского

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.