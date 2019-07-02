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Образование
1997-2002 - Преподаватель ГУ-ВШЭ, диплом МГЛУ (ИнЯз им. Мориса Тореза), Кембриджские сертификаты (CAE (A), CPE (A))
Опыт работы
2002-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Кратко о себе: профессиональный дипломированный лингвист-преподаватель (диплом с отличием МГЛУ им. Мориса Тореза, имею Кембриджские сертификаты САЕ (Grade A, 2005 г.), СРЕ (Grade A, 2012 г.). Преподаю английский язык с 2002 г.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 2000 рублей и доходит до 2000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.