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Образование
2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University
Опыт работы
1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет
Образование
1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик
Опыт работы
2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online
О себе
Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.
Образование
1990-1995 - California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor
Опыт работы
2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.
Образование
1989-1994 - Репетитор-профессионал, носитель языка. Выпусник Гарварда
Опыт работы
1994-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России.
Образование
1987-1992 - МГЛУ
Опыт работы
2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий
Образование
1994-1999 - Преподаватель с дипломом МГЛУ им.М.Тореза, сертификаты CAE и CPE, стажировки в Великобритании, опыт работы - 20 лет, кандидат пед.наук
Опыт работы
1999-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Профессионально занимаюсь корпоративным обучением и обучением взрослых. Также даю частные уроки (взрослые и старшие школьники)
Образование
1996-2001 - Высшее лингвистическое образование, факультет иностранных языков, автор учебника по английскому языку
Опыт работы
2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Коммуникативная методика, позволяющая в кратчайшие сроки обучить разговаривать на иностранном языке. Интересные, запоминающиеся уроки.
Образование
1991-1995 - ИнЯз им. М.Тореза (МГЛУ)
Опыт работы
1995-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, автор учебников
О себе
Английский язык с преподавателем ИнЯза им. М.Тореза (МГЛУ). Выезд на занятия в пределах МКАД. Опыт преподавания – 24 года.
Образование
2002-2007 - Cambridge University (UK) по программе CELTA 5, Высшее лингвистическое образование МГЛУ, Лингвист, переводчик
Опыт работы
2007-2012 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Высококвалифицированный специалист с высшим образованием МГЛУ и большим опытом преподавания
Образование
1997-2002 - Преподаватель ГУ-ВШЭ, диплом МГЛУ (ИнЯз им. Мориса Тореза), Кембриджские сертификаты (CAE (A), CPE (A))
Опыт работы
2002-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Кратко о себе: профессиональный дипломированный лингвист-преподаватель (диплом с отличием МГЛУ им. Мориса Тореза, имею Кембриджские сертификаты САЕ (Grade A, 2005 г.), СРЕ (Grade A, 2012 г.). Преподаю английский язык с 2002 г.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 500 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
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