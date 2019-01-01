Цены у репетиторов английского языка в Москве?

Цена за занятие в Москве варьируется от 500 рублей до 3000 тысяч. Именно поэтому перед тем, как искать репетитора по английскому языку, необходимо определиться с целью и типом занятий.

Подтянуть знания или обогнать школьную программу Подготовиться к сдаче ГИА и ЕГЭ Подготовиться к собеседованию на английском Подготовиться к сдаче международных экзаменов

Подтянуть знания или обогнать школьную программу поможет опытный преподаватель любого ВУЗа, с опытом репетитора детей младшего и среднего возраста.

А вот для подготовки к сдаче экзаменов как внутри страны, так и к международным мы рекомендуем обратить внимание на тех репетиторов, у которых есть опыт подготовки именно в этой сфере, а также, возможно, опыт самостоятельной сдачи международных экзаменов и/или учебы в соответствующем ВУЗе.

Репетитор английского языка: скайп или личная встреча

Исследования показали, что при обучении через веб-технологии дети младшего и среднего возраста становятся более внимательными. Именно поэтому для школьников рекомендуем обратить внимание на репетиторов английского языка, которые предлагают услуги обучения по скайпу (удаленно). Для детей такой процесс является более увлекательным, помогает более четко выражать свои мысли и задавать вопросы, а веб-камера удерживает внимание как ученика, так и преподавателя.

Репетитор по английскому языку для детей и взрослых на дому – необходим тем, кому интернет технологии даются тяжелее, кому необходимо личное присутствие преподавателя, а также если речь идет о письменной подготовке.

Определились с целями, на каком репетиторе английского остановить выбор?

Когда цели ясны, а репетиторов, которые подходят под критерии все еще много — как выбрать?

Для родителей детей младшего возраста хотим посоветовать присутствие на одном или двух занятиях, а также постараться узнать у ребенка: нравится ли ему репетитор, обратить внимание на то, какое у него настроение до занятий или после. Важно, чтобы ребенку было не только полезно, но и интересно обучаться английскому языку.

Что же касается учеников старших классов и взрослых «детей» - здесь хотим предложить задуматься о предоставлении им собственного выбора любого репетитора, в том числе и по английскому языку. Ведь это именно тот возраст, когда детям необходимо учиться принимать решения и нести за них ответственность.

В целом, важен не только опыт репетитора, но и умение найти подход к ученикам. Даже у опытного и высококвалифицированного преподавателя ученику может не понравиться форма коммуникации, в этом случае не стоит превращать процесс в каторгу — лучше продолжить поиск другого репетитора.

Если вам не удалось подобрать подходящего репетитора: