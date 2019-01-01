Метро: Студенческая
Опытный преподаватель (Высшая школа экономики), кандидат наук
800 ₽
за час
Метро: Тимирязевская
Моя главная цель – научить интуитивно понимать структуру языка, его грамматику, стилистику, осваивать большой объём широко используемых слов и фраз в разных сферах, а самое главное – научить применять знания.
750 ₽
за час
Предлагаю уроки английского по скайпу
1000 ₽
за час
Метро: Рязанский проспект
Частный преподаватель по английскому языку приглашает на занятия. В своей работе использую методики, исходя из потребностей обучающегося
900 ₽
за час
Метро: Молодёжная
Подготовка к экзаменам, общий курс английского, возможны уроки по скайпу.
800 ₽
за час
Метро: Профсоюзная
Высококвалифицированный специалист с высшим образованием МГЛУ и большим опытом преподавания
800 ₽
за час
Метро: Речной вокзал
Кандидат наук. Диплом МГУ.
950 ₽
за час
Метро: Бауманская
Преподаватель и переводчик высшей квалификации дает уроки английского и немецкого языков детям и взрослым любого уровня с индивидуальным подбором программы и методики.
1000 ₽
за час
Метро: Октябрьское Поле
Преподаватель с 20-летним стажем, в т.ч. за рубежом
950 ₽
за час
Метро: Крылатское
Только аутентичные материалы, фокус на развитие навыков устной речи и понимания на слух, разговорная грамматика
800 ₽
за час
Метро: Каширская
Уроки английского языка. Профессионально, увлекательно и эффективно!
750 ₽
за час
Дорогие друзья! Буду рада видеть всех и каждого! Я не буду говорить громких слов, вы сами увидите результат.
500 ₽
за час
Метро: Беляево
Преподаю английский, французский, русский и немецкий язык от начального до продвинутого уровня (немецкий - от начального до В1) через Skype.
800 ₽
за час
Метро: Баррикадная
Мультимедийная, коммуникативная, для дошкольников уникальная авторская методика.
750 ₽
за час
Квалифицированный преподаватель с дипломом ИнЯза и большим опытом переводческой и педагогической работы научит вас английскому языку с любого уровня.
800 ₽
за час
Метро: Баррикадная
Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!
1000 ₽
за час
Метро: Ломоносовский проспект
С 2015-2016 жил в США, Калифорния, занимался переводами и преподаванием английского языка. 2016-2018 жил в Мексике, Канкун, работал в туризме, направление США и Канада.
1000 ₽
за час
Метро: Ленинский проспект
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ
1250 ₽
за час
Метро: Арбатская
Максимальная эффективность в минимальные сроки! Ваш персональный кратчайший путь к успеху в овладении иностранным языком – это реальная экономия средств и времени при наиболее полной реализации ваших целей.
1500 ₽
за час
Метро: Медведково
Английский язык с преподавателем ИнЯза им. М.Тореза (МГЛУ). Выезд на занятия в пределах МКАД. Опыт преподавания – 24 года.
1800 ₽
за час
Метро: Октябрьская
Более двух лет проживал и работал в США. Владею английским языком на уровне носителя.
1700 ₽
за час
Метро: Новокосино
МГЛУ им. М. Тореза
1300 ₽
за час
Метро: Павелецкая
Коммуникативная методика, позволяющая в кратчайшие сроки обучить разговаривать на иностранном языке. Интересные, запоминающиеся уроки.
2000 ₽
за час
Метро: Авиамоторная
Мои занятия проходят насыщенно и интересно, в основном, на языке, и не только по учебникам. Что же до последних, предпочитаю аутентичные учебные материалы. Но всегда прислушиваюсь к пожеланиям своих учеников.
750 ₽
за час
Метро: Дмитровская
Мои занятия – это качественный тренинг по разговорному английскому и испанскому с нулевого уровня для сотрудников и руководителей компаний (огромный опыт работы), школьников старших классов (индивидуально и в группах). С удовольствием занимаюсь со студентами технических специальностей и аспирантами (подготовка к зачётам, экзаменам, кандидатский минимум по английскому).
750 ₽
за час
Метро: Маяковская
Быстрое развитие навыков разговорной и письменной речи. Базовый курс для взрослых и детей от 12 лет.
1500 ₽
за час
Метро: Сокольники
Опыт преподавания более 15 лет. МПГУ им.Ленина (факультет иностранных языков). Постоянное общение с носителями,очень высокий уровень владения языком.
700 ₽
за час
Метро: Крылатское
Преподаватель и репетитор английского языка с многолетним стажем. Обучаю общему английскому, деловому английскому. Готовлю к собеседованию, ГИА, ЕГЭ, TOEFL, IELTS, FCE.
1000 ₽
за час
Метро: Тверская
Являясь экзаменатором IELTS, я провожу тренировочные экзамены, разбираю ваши ошибки и даю рекомендации, как повысить балл. Я живу в Ванкувере уже десятый год и 12-й год преподаю английский язык, из них 6 лет - по скайпу.
1100 ₽
за час
Perspectives Lux Вас ожидают: 100% быстро и эффективно за 1 месяц выучить английский разговорный язык, а также подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и в ВУЗ по английскому и русскому языку за 53 часа по Skype. Начните быстро разговаривать по-английски с красивым английским акцентом как носитель.
350 ₽
за час
Метро: Маяковская
Добрый день. Меня зовут Людмила. Я закончила Томский Государственный Педагогический Университет, Факультет иностранных языков и Московский Инженерно-Строительный Институт.
1000 ₽
за час
Метро: Партизанская
Разговорный и деловой английский. Подготовка к собеседованию на английском языке. Business English dialogue. Подготовка в ВУЗы (акцент на разговорной практике, грамматике).
600 ₽
за час
В прошлом англоязычный журналист. Учу взрослых людей английскому языку. Готовлю к IELTS. Уровень учеников - любой. Мой уровень - близкий к носителю.
1000 ₽
за час
Метро: Автозаводская
Если Вы много путешествуете, общаетесь с иностранными партнерами на работе и чувствуете себя не очень комфортно, я обещаю максимальную помощь со своей стороны при условии, что Вы готовы работать и выполнять домашние задания.
900 ₽
за час
Метро: Белорусская
Вы начнете говорить уже с ПЕРВОГО занятия! Я ставлю правильную и БЕГЛУЮ разговорную речь и МЫШЛЕНИЕ на языке, отрабатываю 100% понимание вами на слух беглой речи носителей языка с различными региональными акцентами.
1000 ₽
за час
Метро: Арбатская
Я — преподаватель Московского государственного лингвистического университета,ведущего лингвистического вуза России, а также у меня свой учебный центр «Команда профессионалов»
750 ₽
за час
Метро: Беляево
Меня зовут Татьяна. Я увлеченный и ответственный преподаватель. Весь материал объясняю системно, логично, доступно. Помогаю разобраться и понять систему языка. Развиваю навыки понимания устной речи на слух и умения правильно изъясняться и быть понятым собеседником.
1000 ₽
за час
Являюсь преподавателем с высшим лингвистическим ПЕДАГОГИЧЕСКИМ (!) образованием (красный диплом МГЛУ им. Мориса Тореза) со стажем 14 лет.
1000 ₽
за час
Метро: Тверская
Я специализируюсь на преподавании английского как иностранного на протяжении десяти лет. Моя квалификация подтверждена международным сертификатом CELTA (Cambridge English Language Assessment), который позволяет преподавать английский как иностранный по всему миру.
1200 ₽
за час
Метро: Тверская
Много лет проживаю в США. Провожу индивидуальные занятия по английскому языку по скайпу.
700 ₽
за час
Метро: Каширская
Занятия со взрослыми учащимися и с детьми. Все аспекты языка: постановка произношения, лексика, грамматика, разговорная речь. Разнообразные программы, в основном базирующиеся на британских учебных пособиях. Выбираем пособия в соответствии с вашими целями!
800 ₽
за час
Метро: Алексеевская
Высокая квалификация преподавателя. Профессионализм. Опыт работы в ведущем языковом вузе. Стажировки в Великобритании. Опыт переводческой работы в англоговорящих странах.
1000 ₽
за час
Метро: Коломенская
Английский можно учить с удовольствием! Классический, разговорный, бизнес-курс, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, кембриджским экзаменам KET, PET, FCE, обучение взрослых и детей.
1000 ₽
за час
Метро: Рязанский проспект
Эффективные и запоминающиеся уроки для детей и взрослых! Английский язык – живой и реальный – для дошкольников, школьников и взрослых.
750 ₽
за час
Метро: Пролетарская
Вы будете говорить по-английски уже с ПЕРВОГО занятия. Используется только интенсивная разговорная методика, отрабатываем 100% понимания английского языка на слух с использованием аудио носителей языка. Весомый РЕЗУЛЬТАТ после КАЖДОГО занятия обеспечен.
800 ₽
за час
Метро: undefined
Предлагаю обучение английскому языку начинающим и продолжающим. Уделяю внимание развитию навыков устной речи(навыки говорения) и аудирования(способность восприятия на слух)
750 ₽
за час
Метро: Профсоюзная
Штатный переводчик РАН (IT), опытный репетитор со стажем более 10 лет, высшее лингвистическое образование, дипломы, сертификаты, стажировки, интересные авторские методики обучения
750 ₽
за час
Репетитор английского языка. Диплом МГПУ им. Ленина, факультет английского языка, учитель английского и французского языков
750 ₽
за час
Метро: Алексеевская
Являюсь дипломированным переводчиком. Помогу подтянуть предмет в школе,объяснить тот материал, с которым у ученика имеются проблемы, помогу правильно и качественно выполнить домашнее задание по английскому языку
800 ₽
за час
Метро: Молодёжная
Английский язык взрослым и детям. Любой уровень. Преподавательский стаж - 17 лет. ЕГЭ, ОГЭ, IELTS, TOEFL, PET. Бизнес-английский. Автор пяти экспресс-курсов. Грамматика - от базовой до восьмидесятого уровня)
1100 ₽
за час
Метро: Проспект Вернадского
Кратко о себе: профессиональный дипломированный лингвист-преподаватель (диплом с отличием МГЛУ им. Мориса Тореза, имею Кембриджские сертификаты САЕ (Grade A, 2005 г.), СРЕ (Grade A, 2012 г.). Преподаю английский язык с 2002 г.
2000 ₽
за час
Метро: Улица 1905 года
Я вас приветствую и желаю всем вам научиться говорить по-английски так же, как вы общаетесь на своем родном языке. Меня зовут Субботин Вадим Геннадьевич, мне 36 лет. Я аттестованный Американским ВУЗом (University of Wyoming)переводчик и дипломированный Кэмбриджским университетом репетитор английского языка в Москве и Московской области с профильным образованием и огромным опытом, более 15лет
750 ₽
за час
Метро: Электрозаводская
Профессионально занимаюсь корпоративным обучением и обучением взрослых. Также даю частные уроки (взрослые и старшие школьники)
2000 ₽
за час
Метро: Тверская
Брент - носитель английского языка из Майами, штат Флорида, обучает английскому языку более 7 лет
850 ₽
за час
Метро: Тверская
Вы давно мечтаете говорить по-английски? Хотите получить хорошую работу в Эмиратах, Азии или в Европе? Хотите путешествовать и понимать иностранцев? Или мечтаете найти свою половинку за рубежом? Квалифицированный преподаватель Брайан (Великобритания) поможет Вам в достижении этих целей
1400 ₽
за час
Метро: Домодедовская
Урок - общение, урок - деятельность, урок - жизнь! Моя отличная репутация, положительные отзывы от учеников и многолетний опыт преподавания - залог Вашего качественного обучения!
1000 ₽
за час
Метро: Славянский бульвар
Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий
500 ₽
за час
Метро: Проспект Мира
У меня 23-летний стаж подготовки в престижные университеты США, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Австрии, Германии
1000 ₽
за час
Преподаватель английского языка со стажем работы свыше 30 лет в языковой гимназии и на факультете иностранных языков СГПУ и СФ МГПУ, выпускница НГЛУ им Н.А.Добролюбова.
500 ₽
за час
Метро: Смоленская
Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.
2000 ₽
за час
Метро: Студенческая
Если вы хотите: - сдать ОГЭ или ЕГЭ на высокий балл, поступить в лицей; - сдать международный экзамен; - повысить общий уровень владения языком; - научиться деловому лексикону; - начать изучать язык с нуля; - подготовиться к поездке, то обращайтесь ко мне.
1000 ₽
за час
Метро: Тверская
Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде
1400 ₽
за час
Метро: Алексеевская
Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России.
750 ₽
за час
Метро: Тверская
Здравствуйте, меня зовут Марианна! Я опытный преподаватель более чем 15-летним стажем - репетитор английского и французского языков, имею большой опыт в подготовке к международным экзаменам и ЕГЭ
550 ₽
за час
10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике
1500 ₽
за час
Метро: Ботанический сад
Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 20 лет
2000 ₽
за час
Метро: Смоленская
Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.
1500 ₽
за час
Метро: Бульвар Дмитрия Донского
Автор учебных пособий, высшее лингвистическое образование,преподаватель для взрослой аудитории
2000 ₽
за час
Метро: Киевская
Разговорный английский и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве
1000 ₽
за час
Метро: Полянка
Преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. Частный репетитор со стажем 25 лет. Знаю все хитрости и уловки тестов ОГЭ и ЕГЭ. Сотни подготовленных выпускников с оценками 90+ .Подготовка к внутренним вступительным экзаменам в ВУЗы
1500 ₽
за час
Преподаватель английского и немецкого в Московской области и дистанционно
1700 ₽
за час
Метро: Чертановская
За короткие сроки помогу Вашему ребенку повысить уровень владения английским языком. Работаю по индивидуальной программе с каждым обучающимся
1600 ₽
за час
Метро: Водный стадион
Обучение англ. яз для Взрослых, студентов. школьников 5-11 кл., ОГЭ/ЕГЭ
2000 ₽
за час
Разговорный английский, подготовка к собеседованию, расширение словарного запаса, подготовка к международным экзаменам по английскому, бизнес-английский, английский для детей от 5 лет
900 ₽
за час
Метро: Славянский бульвар
Преподаватель английского языка. Образование: МГУ, факультет иностранных языков.Порадуйте себя и своих близких знанием английского языка. Профессиональный репетитор с большим опытом работы свыше 20 лет. Только индивидуальный подход, подбор наиболее эффективной программы по изучению английского. Применение классических и современных методик,результат которых Вы почувствуете сразу, использование аудио и видео материалов, грамматика, разговорный английский, преодоление языкового барьера. Максимум эффекта в короткие сроки по специальной программе обучения, составленной индивидуально для Вас и Ваших детей.
900 ₽
за час
Метро: Новокосино
Готовлю к экзаменам, даю знания академического английского языка.
1000 ₽
за час
Метро: Смоленская
Индивидуальные занятия по английскому языку в Москве
900 ₽
за час
Английский по скайпу для различных жизненных целей
550 ₽
за час
Метро: Тушинская
Результаты ЕГЭ за 2018 год: 91 и 92 балла. Подготовка к экзамену на основе создания языковой базы плюс отработки типовых заданий и использования разработанных шаблонов. Постоянный набор новой лексики.
2000 ₽
за час
Метро: Преображенская площадь
Все аспекты языка. Любой уровень. Подготовка к интервью, презентациям, конференциям, пр. Деловая переписка, IELTS, TOEFL, FCE, ACCA, пр. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Постановка произношения. Разговорная речь. Преодоление языкового барьера
800 ₽
за час
Прекрасное образование, многолетний опыт общения с носителями языка, наличие рекомендаций как от индивидуальных, так и корпоративных клиентов составляют основу Вашего качественного образовани
1000 ₽
за час
Метро: Новокосино
Услуги репетитора английского языка в Москве и Реутове. Программу обучения подбираю индивидуально в зависимости от уровня подготовки и целей ученика. Обязательно прорабатываю навыки по всем аспектам (аудирование, говорение, чтение, письмо). Особое внимание обращаю на развитие навыков общения на иностранном языке. Занимаюсь по учебникам серии New Opportunities издательства Longman, серии учебников по грамматике Реймонда Мёрфи (Essential Grammar in Use, English Grammar in Use) и Advanced Grammar in Use Мартина Хевингса, а также использую различные аудио- и видеоматериалы.
1000 ₽
за час
Метро: undefined
Английский в формате диалога по скайпу.
600 ₽
за час
Метро: Профсоюзная
Опытный преподаватель курсов "Лингвистический Центр Пиккадилли" поможет Вам в изучении английского языка. Любой уровень. Подготовка к кембриджским экзаменам KET, PET, FCE, CAE. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Возможно обучение в мини-группе 2-4 человека или индивидуально. На метро Профсоюзная. Возможен выезд в компании. Подробнее на сайте www.piccadilly1.ru
1250 ₽
за час
Метро: Водный стадион
Английский язык школьникам, взрослым. Обучение с нуля. Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку. Бизнес-курс. Подготовка к сертификатам
900 ₽
за час
Уроки по английскому в Москве для детей и взрослых.Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, KET, PET, FCE, CAE, TOEFL, IELTS. Интенсивные занятия для успешной сдачи экзаменов
1000 ₽
за час
Репетитор английского языка любого уровня.
1000 ₽
за час
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