Метро: Алексеевская
Высокая квалификация преподавателя. Профессионализм. Опыт работы в ведущем языковом вузе. Стажировки в Великобритании. Опыт переводческой работы в англоговорящих странах.
1000 ₽
за час
Метро: Алексеевская
Являюсь дипломированным переводчиком. Помогу подтянуть предмет в школе,объяснить тот материал, с которым у ученика имеются проблемы, помогу правильно и качественно выполнить домашнее задание по английскому языку
800 ₽
за час
Метро: Алексеевская
Опытный педагог. Выпусник Гарварда. Больше 25 лет репетиторства. Носитель языка, потомок выходцев из России.
750 ₽
за час
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