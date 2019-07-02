Носитель языка
0

Адамович Наталья Николаевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

1976-1981 - МГУ

Опыт работы

1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Разговорный английский и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве

ЕГЭ по английскому Общий курс английского ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Киевская
1000 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1000 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 1000 рублей и доходит до 1000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для подготовки к ОГЭ

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.