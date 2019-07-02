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Образование
2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University
Опыт работы
1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет
Образование
1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик
Опыт работы
2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online
О себе
Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.
Образование
1976-1981 - МГУ
Опыт работы
1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Разговорный английский и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве
Образование
1981-1986 - МГПИ им.Ленина
Опыт работы
1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, переводчик
О себе
Преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. Частный репетитор со стажем 25 лет. Знаю все хитрости и уловки тестов ОГЭ и ЕГЭ. Сотни подготовленных выпускников с оценками 90+ .Подготовка к внутренним вступительным экзаменам в ВУЗы
Образование
2001-2006 - Высшее филологическое образование, Автор видеокурсов, в течение 5 лет преподавала на курсах для школьников, была награждена как один из лучших преподавателей. Опыт работы устным переводчиком на мероприятиях до 100 человек - 4 года
Опыт работы
2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Если вы хотите: - сдать ОГЭ или ЕГЭ на высокий балл, поступить в лицей; - сдать международный экзамен; - повысить общий уровень владения языком; - научиться деловому лексикону; - начать изучать язык с нуля; - подготовиться к поездке, то обращайтесь ко мне.
Образование
1981-1986 - ГБПИ
Опыт работы
1998-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
У меня 23-летний стаж подготовки в престижные университеты США, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Австрии, Германии
Образование
2001-2005 - МГЛУ им. Мориса Тореза
Опыт работы
2005-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Являюсь преподавателем с высшим лингвистическим ПЕДАГОГИЧЕСКИМ (!) образованием (красный диплом МГЛУ им. Мориса Тореза) со стажем 14 лет.
Образование
1982-1987 - МГЛУ (МГПИИЯ им. Мориза Тореза))
Опыт работы
1991-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Преподавала в МГЛУ, в школе. Двадцать пять лет работала в языковой среде переводчиком/редактором в Посольстве США в Москве.
Образование
2003 - НовГУ Факультет Иностранных Языков 1999-2004 - МЛГУ (М. Тореза)
О себе
Более двух лет проживал и работал в США. Владею английским языком на уровне носителя.
Образование
1987-1992 - МГЛУ
Опыт работы
2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий
Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
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