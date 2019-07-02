Носитель языка
6

Синагра Радмила Владимировна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
6

Образование

2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University

Опыт работы

1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет

Отзывы
Максим Котёнков
В рекордные сроки подготовили меня к собеседованию! Меня взяли!
Все отзывы (6)
Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  ВДНХ
3000 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
3

Жаровцева Дарья

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
3

Образование

1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик

Опыт работы

2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online

О себе

Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.

Отзывы
JuliaKiseleva
Впервые узнала о Дарье от своего руководителя, которая c ее помощью подтянула знание английским до свободного уровня для постоянного общения с иностранными коллегами и партнерами. Наблюдая ее успехи решила начать заниматься. Уроки с этим препода…
Все отзывы (3)
Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Общий курс английского Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Смоленская
2500 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Адамович Наталья Николаевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

1976-1981 - МГУ

Опыт работы

1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Разговорный английский и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по английскому в Москве

Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Киевская
1000 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Наталья Николаевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

1981-1986 - МГПИ им.Ленина

Опыт работы

1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, переводчик

О себе

Преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. Частный репетитор со стажем 25 лет. Знаю все хитрости и уловки тестов ОГЭ и ЕГЭ. Сотни подготовленных выпускников с оценками 90+ .Подготовка к внутренним вступительным экзаменам в ВУЗы

Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Полянка
1500 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Богословская Татьяна Алексеевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

2001-2006 - Высшее филологическое образование, Автор видеокурсов, в течение 5 лет преподавала на курсах для школьников, была награждена как один из лучших преподавателей. Опыт работы устным переводчиком на мероприятиях до 100 человек - 4 года

Опыт работы

2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Если вы хотите: - сдать ОГЭ или ЕГЭ на высокий балл, поступить в лицей; - сдать международный экзамен; - повысить общий уровень владения языком; - научиться деловому лексикону; - начать изучать язык с нуля; - подготовиться к поездке, то обращайтесь ко мне.

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Студенческая
1000 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Людмила Александровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

1981-1986 - ГБПИ

Опыт работы

1998-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

У меня 23-летний стаж подготовки в престижные университеты США, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Австрии, Германии

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Проспект Мира
800 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Рощина Лидия Александровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 14 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

2001-2005 - МГЛУ им. Мориса Тореза

Опыт работы

2005-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Являюсь преподавателем с высшим лингвистическим ПЕДАГОГИЧЕСКИМ (!) образованием (красный диплом МГЛУ им. Мориса Тореза) со стажем 14 лет.

Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
1000 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Светлана Николаевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

1982-1987 - МГЛУ (МГПИИЯ им. Мориза Тореза))

Опыт работы

1991-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Преподавала в МГЛУ, в школе. Двадцать пять лет работала в языковой среде переводчиком/редактором в Посольстве США в Москве.

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
1500 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Вагин Андрей Александрович

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

2003 - НовГУ Факультет Иностранных Языков 1999-2004 - МЛГУ (М. Тореза)

О себе

Более двух лет проживал и работал в США. Владею английским языком на уровне носителя.

Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Новые Черёмушки
2200 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Фролова Елена Федоровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы для подготовки к ОГЭ по английскому
0

Образование

1987-1992 - МГЛУ

Опыт работы

2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий

Корпоративное обучение английскому Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Славянский бульвар
500 руб.
за час
Показать контакты
Показать еще

Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1163 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английскому языку для подготовки к ОГЭ

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

Впервые узнала о Дарье от своего руководителя, которая c ее помощью подтянула знание английским до свободного уровня для постоянного общения с иностранными коллегами и партнерами. Наблюдая ее успехи решила начать заниматься. Уроки с этим препода…
В рекордные сроки подготовили меня к собеседованию! Меня взяли!