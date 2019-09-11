Глагол fall используется в английском языке часто и в самых разных значениях. Он относится к категории irregular verbs — это неправильный глагол, прошедшая форма которого образуется не по привычной схеме.
Значение
Основное значение глагола fall — падать, опускаться. Также в словарях дается перевод:
- падать, идти (о снеге, дожде);
- наступать (о болезни, сне);
- охватывать (о чувстве);
- спускаться, наступать (о ночи, тьме).
3 формы глагола fall
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Infinitive
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Past Simple
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Past Participle
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fall
|
fell
|
fallen
|
[fɔːl]
|
[fɛl]
|
['fɔːlən]
Вторая форма образуется с помощью изменения корневой гласной, третья форма — путем прибавления к инфинитиву окончания -en. Правильную форму глагола fall следует выучить наизусть.
Примеры
- Infinitive:
She walked carefully, trying not to fall. Она шла осторожно, стараясь не упасть.
He needs sleeping pills to fall asleep. Ему нужно снотворное, чтобы заснуть.
I didn't mean to fall in love with Lilly. Я не собирался влюбляться в Лилли.
Inflation is likely to continue to fall throughout the year. Скорее всего инфляция продолжит падать в течение всего года.
- Past Simple:
James fell on the floor. Джеймс упал на пол.
She fell asleep after midnight. Она уснула после полуночи.
I fell in love with you the first time I saw you. Я влюбился в тебя с первого взгляда.
I fell under his spell, I suppose. Полагаю, я попала под его чары.
- Past Participle:
John has just fallen from a tree. Джон только что упал с дерева.
How far you have fallen. Как ты низко пал.
I must have fallen asleep reading. Должно быть, я уснул, пока читал.
Have you ever fallen in love at first sight? Вы когда-нибудь влюблялись с первого взгляда?
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