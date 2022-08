Глагол fall используется в английском языке часто и в самых разных значениях. Он относится к категории irregular verbs — это неправильный глагол, прошедшая форма которого образуется не по привычной схеме.

Значение

Основное значение глагола fall — падать, опускаться. Также в словарях дается перевод:

падать, идти (о снеге, дожде);

наступать (о болезни, сне);

охватывать (о чувстве);

спускаться, наступать (о ночи, тьме).

3 формы глагола fall

Infinitive Past Simple Past Participle fall fell fallen [fɔːl] [fɛl] ['fɔːlən]

Вторая форма образуется с помощью изменения корневой гласной, третья форма — путем прибавления к инфинитиву окончания -en. Правильную форму глагола fall следует выучить наизусть.

Примеры

- Infinitive:

She walked carefully, trying not to fall. Она шла осторожно, стараясь не упасть.

He needs sleeping pills to fall asleep. Ему нужно снотворное, чтобы заснуть.

I didn't mean to fall in love with Lilly. Я не собирался влюбляться в Лилли.

Inflation is likely to continue to fall throughout the year. Скорее всего инфляция продолжит падать в течение всего года.

- Past Simple:

James fell on the floor. Джеймс упал на пол.

She fell asleep after midnight. Она уснула после полуночи.

I fell in love with you the first time I saw you. Я влюбился в тебя с первого взгляда.

I fell under his spell, I suppose. Полагаю, я попала под его чары.

- Past Participle:

John has just fallen from a tree. Джон только что упал с дерева.

How far you have fallen. Как ты низко пал.

I must have fallen asleep reading. Должно быть, я уснул, пока читал.

Have you ever fallen in love at first sight? Вы когда-нибудь влюблялись с первого взгляда?